Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de enero

El oficial cotiza a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, tras un comienzo de semana que cortó la racha descendente.

El dólar oficial cotiza este martes a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación , luego de una rueda de lunes con un alza de $5 , que cortó la racha bajista que arrastraba desde la semana pasada. El blue, en tanto, también avanza y se despega de los $1.500.

El dólar rompió la tendencia bajista y cerró con leve suba

La semana pasada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró un período ideal en cuanto a acumulación de reservas y compró dólares por diez ruedas consecutivas. El viernes adquirió u$s125 millones este viernes , la segunda mayor compra de divisas en lo que va del año, y sumó en las últimas dos semanas adquisiciones por u$s687 millones .

La entidad que lidera Santiago Bausili logró adquirir el segundo mayor monto del año desde la implementación del nuevo esquema de bandas cambiarias, con actualización mensual en función de la inflación oficial con dos meses de rezago. Sin embargo, las reservas brutas cayeron u$s39 millones , hasta ubicarse en u$s44.607 millones, debido a una merma en las cotizaciones de los activos que integran el stock de reservas, entre ellos, el oro (cedió 0,6%), según informó Ámbito.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.434,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.519,02, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.466,70.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.450.