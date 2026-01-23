Continúa la primera fecha del Apertura 2026: debutan San Lorenzo, Independiente y Estudiantes, el último campeón El Rojo recibirá a Estudiantes en Avellaneda, el Ciclón hará de local ante Lanús, mientras que Newell's, con el estreno de la dupla Orsi-Gómez, tendrán su estreno en Córdoba frente a Talleres. Por + Seguir en







El Pincha, el último campeón.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional vivirá este viernes una nueva jornada de fútbol con la continuidad de la fecha 1. San Lorenzo recibirá a Lanús, Independiente jugará en Avellaneda ante Estudiantes de la Plata, mientras que Newell's Old Boys visitará Córdoba para enfrentar a Talleres. Por su parte, Independiente Rivadavia enfrentará a Atlético Tucumán en Mendoza.

Para el comienzo del torneo, los equipos recibieron el beneficio de la amnistía fijada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que confirmó la eliminación de todas las sanciones reglamentarias establecidas en la última fecha de Clausura 2025.

Fútbol pelota Torneo Apertura Por su parte, River y Boca harán su debut en el Apertura 2026 durante el fin de semana. El conjunto de Marcelo Gallardo visitará a Barracas Central el sábado desde las 17, mientras que el Xeneize enfrentará a Riestra en la Bombonera, el domingo a las 18.30.

En lo que va de la fecha, Aldosivi empató 0-0 con Defensa y Justicia; Banfield y Huracán igualaron 1-1 en el sur, Unión y Platense terminaron 0 - 0 en Santa Fe, mientras que Vélez le ganó 1- 0 a Instituto en Córdoba, y Gimnasia de Mendoza se llevó una importante victoria por 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero.