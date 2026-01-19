El Banco Central adquirió otros u$s21 millones y superó los u$s700 millones comprados en enero

La entidad encabezada por Santiago Bausili mantuvo el ritmo de compras necesario para incrementar las reservas. El FMI ratificó que la economía argentina crecerá 4%.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró u$s21 millones este lunes y ya lleva u$s708 millones acumulados en enero para engrosar las reservas, como había pedido el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para lograrlo, el BCRA interviene dentro y fuera del mercado mayorista.

Las reservas brutas alcanzan los u$s44.808 millones, con un incremento diario de u$s201 millones, el mayor nivel alcanzado en la era de Javier Milei . La entidad compró divisas por 11 jornadas consecutivas.

La adquisición de divisas este año podría rondar entre los u$s10.000 y los u$s17.000 con el objetivo de remonetizar la economía. El titular del BCRA, Santiago Bausili , indicó que la acumulación de reservas dependerá tanto de la demanda de dinero como de la liquidez disponible en el mercado de cambios.

En algunas ruedas, la entidad superó el límite autoimpuesto de que sus compras diarias no superen el 5% del volumen operado en el mercado cambiario, lo que apunta a operaciones realizadas por fuera del Mercado Libre de Cambios (MLC).

El FMI ratificó, en el "Panorama Económico Mundial" (WEO), sus perspectivas favorables para Argentina con crecimiento económico de 4% en 2026 y 2027 .

De acuerdo a un informe del FMI, se sugiere que estas cifras representan una consolidación de la actividad y posicionan al país con una expansión superior al promedio mundial, el cual se estima en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027.

Argentina superará ampliamente la media de América Latina y el Caribe, que proyecta un avance del 2,2% en 2026 y del 2,7% en 2027.

En la comparación directa con las potencias del bloque, el dinamismo local sobresale: mientras Brasil desaceleraría su ritmo al 1,6% en 2026 (con un repunte al 2,3% en 2027) y México mantendría tasas moderadas de 1,5% y 2,1%, respectivamente.