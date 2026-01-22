El Banco Central flexibiliza el cepo para que las empresas cancelen deudas y apuesta al ingreso de divisas El organismo financiero eliminó la obligatoriedad de pedir autorización previa para el acceso al Mercado Libre de Cambios en casos de refinanciación de pasivos. Por + Seguir en







Santiago Bausili es el presidente del Banco Central. Redes sociales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió este jueves la Comunicación “A” 8390 para dar continuidad a la aplicación del régimen cambiario y flexibilizar el cepo para las empresas. Desde ahora, la entidad les permitirá el acceso al Mercado Libre de Cambios (MLC) sin permiso previo para precancelar capital e intereses de deuda.

El texto propone cambios específicos y puntuales de las normas sobre “Exterior y Cambios”. En particular, el punto 3.6.4. establece un nuevo marco para el acceso al Mercado Libre de Cambios (MLC) antes de la fecha de vencimiento para la cancelación de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera y obligaciones en moneda extranjera entre residentes.

Antes, este acceso era considerado un beneficio porque se necesitaba, a priori, la aprobación anticipada del BCRA, excepto algunas salvedades como ciertas precancelaciones en procesos de canje de deuda, refinanciaciones con plazos mínimos o condiciones de cumplimiento de esquemas previos.

A partir de la Comunicación “A” 8390, el BCRA reduce el alcance de esta regla al suprimir o sumar posibilidades para el acceso anticipado en ciertas ocasiones y permite la gestión de pasivos corporativos heredados. Algunos de los cambios más importantes del punto 3.6.4. son:

Se habilita el ingreso al MLC antes del vencimiento sin pasar por la aprobación del BCRA cuando se trate de precancelaciones de capital e intereses que cumplan con requisitos objetivos de refinanciación o reestructuración previamente validados .

cuando se trate de que cumplan con . Se agregan y suman más facilidades para obligaciones vinculadas a deudas comerciales o financieras pre-2025 que hayan sido objeto de renegociación con acreedores externos , con la condición de la reducción efectiva de presiones sobre el balance de pagos .

No se modifica la prohibición general de acceso anticipado para deudas entre residentes contraídas post septiembre de 2019. Sin embargo, se amplían las excepciones para situaciones de canjes o refinanciaciones que requieran entrada neta de divisas o extensión de plazos. La opinión de las autoridades del BCRA y del mercado Fuentes del Banco Central indicaron que esta adecuación forma parte de la hoja de ruta 2026. El plan oficial está sujeto al sostenimiento de la acumulación de reservas y al regreso del Tesoro a los mercados internacionales.

Analistas financieros evaluaron la modificación como un paso concreto hacia la salida gradual de los controles cambiarios. El sector privado espera que nuevas comunicaciones profundicen este camino si persiste la estabilidad macroeconómica en los próximos meses.