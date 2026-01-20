20 de enero de 2026 Inicio
El Banco Central no para: compró u$s8 millones y alcanzó su nivel más alto de reservas desde 2021

La entidad que lidera Santiago Bausili ya lleva 12 ruedas de intervención en el Mercado Libre de Cambios y, aunque desaceleró la compra de dólares, ya acumuló u$s716 millones en enero.

El Banco Central intervino en el Mercado de Cambios por 12ª vez consecutiva.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su plan de acumulación de reservas y compró dólares por decimosegunda rueda consecutiva: adquirió u$s8 millones este martes, la segunda compra de divisas más baja en lo que va del año, y ya acumuló en enero adquisiciones por u$s716 millones.

El BCRA compró u$s125 millones en el final de la semana.
El Banco Central compró dólares por 10° rueda consecutiva y acumuló casi u$s700 millones en el año

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones fuera de él y las reservas brutas subieron u$s66 millones hasta los u$s44.874 millones, el valor más alto en cuatro años. Para observar una cifra mayor, es necesario remontarse al 21 de septiembre de 2021, cuando los datos oficiales marcaban u$s45.169 millones.

Con la cotización del dólar estable y la tasa real positiva convalidada por el Gobierno, las reservas internacionales brutas subieron u$s66 millones, debido al aumento del precio del oro (+3,7%) en el mercado internacional. La acumulación de reservas era una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en la jornada de hoy, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

