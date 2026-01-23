23 de enero de 2026 Inicio
Nuevo parte médico de Bastian: volverán a operarlo para ponerle una placa en la cabeza

El informe detalló que el niño de 8 años "continúa bajo estricto control médico, con pronóstico reservado, e internado en la unidad de terapia intensiva no presenta cambios en relación al último parte emitido". La resonancia magnética realizada detectó daños, lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo.

La traqueotomía será realizada el día lunes.   

El último parte médico sobre la salud de Bastian Jerez, el niño de 8 años que sufrió un accidente cuando estaba a bordo de una UTV sin cinturón de seguridad en las playas de Pinamar, señala que el menor deberá ser operado nuevamente para aplicarle una placa cabeza. La resonancia magnética realizada detectó daños, lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo.

Te puede interesar:

El informe brindado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires detalló que el menor "continúa bajo estricto control médico, con pronóstico reservado, e internado en la unidad de terapia intensiva no presenta cambios en relación al último parte emitido".

Por su parte, la operación de traqueotomía será llevada a cabo el lunes de la próxima semana en el Hospital Interzonal Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata.

Crece la preocupaci&oacute;n por la salud de Bastian.&nbsp;

Crece la preocupación por la salud de Bastian.

"Esta es la información oficial. Aparte está la familia que habla por las redes sociales. El entorno íntimo de Bastian marca que por un lado el lunes le harían la traqueotomía anunciada debido a la cantidad de estudios que se deben hacer previo a esta intervención. Por otro lado, aseguran que se está programando la cirugía en la cabeza que intentará reconstruir el daño causado", detalló desde el lugar la periodista de C5N Jimena Paternoster en el programa La Mañana.

Qué declaró la joven que iba en la Amarok que chocó a la UTV de Bastian en Pinamar

La novia del empresario Manuel Molinari, Brisa, declaró en el marco de la causa por el accidente en el resultó herido de gravedad Bastian Jerez. Su pareja está imputado en la causa que investiga la justicia de Pinamar por el choque contra la UTV, donde iba el menor, en la zona conocida como "La Frontera". La joven de 23 años iba en el asiento del acompañante al momento del choque.

Según reveló Infobae, la novia declaró que el día del fatal choque cerca de las 19:50, ambos intentaban salir del sector de médanos por un camino complicado, por lo que circulaban lentamente “ya que su novio tenía miedo de encajarse”. Según su testimonio, fue en ese momento que “de manera repentina, aparece de frente un UTV a gran velocidad” y colisionan con la parte delantera de la camioneta Amarok.

Asimismo, la joven agregó que su novio frenó la camioneta en "un acto reflejo" al advertir el vehículo UTV acercándose de frente y aclaró que la colisión “sucedió muy rápido”. También precisó que al volante de la todo terreno iba “una chica de pelo negro”, con una nena de copiloto y, en el asiento trasero, “un hombre mayor de edad con un nene a upa y otra nena al lado”. El menor al que hace referencia es Bastian, que se encuentra aún internado en grave estado de salud.

El testimonio es clave en la causa porque agregó detalles de lo ocurrido al momento del impacto. La acompañante del conductor imputado describió que tanto ella como su pareja descendieron de la camioneta y se dirigieron rápidamente al UTV. “Vimos que bajó el hombre que estaba atrás, quien dijo ser el padre de los chicos, y dejó al nene en el suelo. El padre estaba desesperado y comenzó a gritarle a mi novio”, precisó la joven, quien dijo que intentó tranquilizar al papá de Bastian y que le advirtió que el menor no reaccionaba.

