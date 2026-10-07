El Banco Central acelera: acumuló u$s100 millones en la semana y las reservas retomaron la suba

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió este miércoles u$s45 millones en el mercado oficial de cambios, alcanzando un saldo positivo acumulado de u$s228 millones en lo que va de octubre y, así alcanzar el stock de reservas brutas internacionales de u$s49.134 millones, en su octava jornada consecutiva con compras en el mercado oficial.
Con esta intervención, que representó el 11% del volumen operado en la jornada, la entidad monetaria sumó u$s100 millones en tres ruedas de la semana y acumula compras por u$s14.796 millones en el año. En lo que va del mes, el stock de reservas refleja un incremento de u$s3.044 millones, mientras que el crecimiento acumulado en el año asciende a u$s7.969 millones.
De acuerdo con estimaciones oficiales, aún quedan alrededor de u$s4.600 millones por liquidar durante el último trimestre del año. Se espera que estos ingresos provengan del sector agropecuario, la cosecha de trigo, la energía, la minería y proyectos vinculados a Vaca Muerta, flujos con los que el Gobierno busca sostener la acumulación de divisas si se mantiene el superávit de oferta .
En ese contexto, el dólar mayorista cedió $3 para finalizar en $1.508 para la compra y $1.517 para la venta, regresando a los niveles de fin de septiembre tras marcar máximos de $1.523 al inicio de la rueda. En el segmento financiero, el dólar MEP retrocedió un 0,14% a $1.539,01, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó un 0,66% a $1.619,77 y el dólar blue subió un 0,97% a $1.555, ubicando la brecha con el mayorista en 2,50% y el canje en 5,25%.