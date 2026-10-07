El Banco Central acelera: acumuló u$s100 millones en la semana y las reservas retomaron la suba La autoridad monetaria sostuvo su racha compradora por octava rueda consecutiva, impulsada por un mayor flujo de divisas que empujó a la baja la cotización del dólar mayorista. Por Agregar C5N en









La entidad que preside Santiago Bausili continúa con su plan de compra de dólares.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió este miércoles u$s45 millones en el mercado oficial de cambios, alcanzando un saldo positivo acumulado de u$s228 millones en lo que va de octubre y, así alcanzar el stock de reservas brutas internacionales de u$s49.134 millones, en su octava jornada consecutiva con compras en el mercado oficial.

Con esta intervención, que representó el 11% del volumen operado en la jornada, la entidad monetaria sumó u$s100 millones en tres ruedas de la semana y acumula compras por u$s14.796 millones en el año. En lo que va del mes, el stock de reservas refleja un incremento de u$s3.044 millones, mientras que el crecimiento acumulado en el año asciende a u$s7.969 millones.

#DataBCRA | Encontrá la lista de #PrincipalesVariables en: https://t.co/Qev6HZIV4a #ReservasBCRA pic.twitter.com/P2HZwHWYFb — BCRA (@BancoCentral_AR) October 7, 2026 De acuerdo con estimaciones oficiales, aún quedan alrededor de u$s4.600 millones por liquidar durante el último trimestre del año. Se espera que estos ingresos provengan del sector agropecuario, la cosecha de trigo, la energía, la minería y proyectos vinculados a Vaca Muerta, flujos con los que el Gobierno busca sostener la acumulación de divisas si se mantiene el superávit de oferta .

En ese contexto, el dólar mayorista cedió $3 para finalizar en $1.508 para la compra y $1.517 para la venta, regresando a los niveles de fin de septiembre tras marcar máximos de $1.523 al inicio de la rueda. En el segmento financiero, el dólar MEP retrocedió un 0,14% a $1.539,01, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó un 0,66% a $1.619,77 y el dólar blue subió un 0,97% a $1.555, ubicando la brecha con el mayorista en 2,50% y el canje en 5,25%.