El 53% de la clase media gastó ahorros o se endeudó para llegar a fin de mes en el segundo trimestre de 2025 Un informe del Instituto Argentina Grande advirtió que más de la mitad de los hogares de ingresos medios debió desplegar al menos una estrategia de financiamiento para cubrir sus necesidades.







El informe advirtió la situación de la clase media. NA

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), realizado en base a datos del segundo trimestre del año, expuso que más de la mitad de los hogares de ingresos medios debió desplegar al menos una estrategia para llegar a fin de mes, en el marco de la crisis económica.

El estudio del IAG, basado en la información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - Indec), advirtió que el 53% de los hogares de ingresos medios sufrió dificultades para cubrir sus gastos, mientras que el promedio total de familias que debieron recurrir a una estrategia fue del 48%.

En tal sentido, señaló que el 35% de los hogares gastó ahorros para llegar a fin de mes. Los deciles medios gastaron más ahorros que otros sectores (40% de los hogares medios lo hizo, frente al 35% del promedio). En tanto, el 9% de las familias vendió pertenencias.

supermercados inflación comercio El informe advirtió la situación de la clase media. En este marco, el 25% de los hogares se endeudó con bancos u otras personas para llegar a fin de mes. Se trata de la única variable peor con respecto a 2024, el año pico de la serie.