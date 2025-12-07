El 53% de la clase media gastó ahorros o se endeudó para llegar a fin de mes en el segundo trimestre de 2025

El informe advirtió la situación de la clase media.
Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), realizado en base a datos del segundo trimestre del año, expuso que más de la mitad de los hogares de ingresos medios debió desplegar al menos una estrategia para llegar a fin de mes, en el marco de la crisis económica.
El estudio del IAG, basado en la información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH - Indec), advirtió que el 53% de los hogares de ingresos medios sufrió dificultades para cubrir sus gastos, mientras que el promedio total de familias que debieron recurrir a una estrategia fue del 48%.
En tal sentido, señaló que el 35% de los hogares gastó ahorros para llegar a fin de mes. Los deciles medios gastaron más ahorros que otros sectores (40% de los hogares medios lo hizo, frente al 35% del promedio). En tanto, el 9% de las familias vendió pertenencias.
En este marco, el 25% de los hogares se endeudó con bancos u otras personas para llegar a fin de mes. Se trata de la única variable peor con respecto a 2024, el año pico de la serie.
Asimismo, el 18% de los hogares de ingresos medios se endeudó con entidades financieras, por lo que superó al 12% de los sectores bajos. Esto ocurrió en un contexto donde la morosidad de los créditos personales llegó al 9,1%, el pico más alto desde que se tiene registro.