Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 950.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Las tasas muestran diferencias marcadas entre canales de inversión. Las ofertas digitales siguen entre las más atractivas frente a la inflación estimada.

La disparidad en las tasas que ofrecen los bancos obliga a revisar cada propuesta para evaluar cuál brinda mejores resultados a corto plazo.

  • El cálculo del rendimiento permite conocer cuánto se obtiene al colocar $950.000 durante 30 días.
  • Las entidades aplican tasas distintas según el canal utilizado, lo que modifica el resultado final.
  • La competencia entre bancos creció tras la flexibilización regulatoria del Banco Central.
  • Comparar con la inflación proyectada ayuda a determinar si la ganancia real sigue siendo favorable.

Los plazos fijos volvieron a captar la atención de quienes buscan una alternativa sencilla para resguardar ahorros y obtener un retorno estable. La disparidad en las tasas que ofrecen los bancos obliga a revisar cada propuesta para evaluar cuál brinda mejores resultados a corto plazo.

La billetera virtual promete cambios claves para los usuarios.
Cuáles son las funcionalidades que sumará Cuenta DNI y harán la vida más simple para los usuarios

Desde que el Banco Central dejó sin efecto la tasa mínima garantizada, cada entidad define su propio nivel de interés. Esta dinámica abrió un escenario competitivo en el que los bancos suelen posicionarse con sus vías digitales y electrónicas con tasas más altas, mientras que los depósitos en sucursales se mantienen en valores más moderados.

Con este panorama, observar la TNA, la TEA y el monto que se acredita luego de los primeros 30 días permite dimensionar con precisión si conviene operar de manera presencial o digital y si el rendimiento obtenido logra compensar la inflación proyectada para los próximos meses.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $950.000 en un plazo fijo según el banco.

Las diferencias según el canal utilizado influyen en el rendimiento final. En una sucursal física del Banco Nación, un depósito de $950.000 durante 30 días genera $16.006,85 de intereses, alcanzando un monto total de $966.006,85 al finalizar el período. En este caso, la tasa nominal anual es del 20,50% y la tasa efectiva anual llega al 22,54%.

En operaciones electrónicas por medio de su aplicación o en su homebanking, el resultado mejora. Con una TNA del 24,50% y una TEA del 27,45%, los intereses ascienden a $19.130,14, lo que permite llegar a un total de $969.130,14. Estas diferencias reflejan la estrategia de los bancos de promover el uso de plataformas digitales mediante tasas más competitivas.

Inflación

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones del REM anticipan una inflación mensual cercana al 2% para noviembre de 2025. En ese escenario, las propuestas con tasas más altas continúan ofreciendo un rendimiento real positivo, superando la suba de precios prevista para el período. Para sostener ese beneficio, los especialistas sugieren renovar mes a mes tanto el capital como los intereses, de modo de mantener un retorno efectivo frente a eventuales movimientos del mercado.

