La canasta navideña aumentó un 27%: cuáles son los productos que más subieron Llegan las Fiestas y nuevamente tiemblan los bolsillos: los artículos treparon por arriba de la inflación y Papá Noel apela más que nunca a promociones y descuentos para tener una feliz Nochebuena. Por + Seguir en







Los clásicos productos de la canasta navideña superaron a la inflación. Télam

Pese a que el Gobierno insiste en colgarse la cucarda del descenso de la inflación, esta viene en aumento desde hace varios meses y ahora, de cara a la llegada de las Fiestas, la canasta navideña en la Argentina se encareció un 27% respecto a 2024, por encima de la escalada de precios acumulada del año. En este contexto, los consumidores apelan más que nunca a promociones y descuentos.

Según un informe de la consultora Focus Market, la decoración navideña registra un aumento interanual del 12%, en tanto que el incremento en la canasta alcanza el 27%. "Se tratan de variaciones acotadas, con fuertes diferencias según el tipo de producto y su origen", destacaron.

Canasta navideña 2025: los principales aumentos En lo que respecta a la decoración, los aumentos estuvieron liderados por los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). Algunos productos, en tanto, se abarataron respecto del año pasado, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). El costo total de los ocho artículos medidos ascendió de $377.504 a $423.955.

En el rubro alimenticio, encabezan las subas la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%), mientras que el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) figuran entre los que menos variación tuvieron. En conjunto, el valor promedio de los 12 productos relevados pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.

Canasta navideña 2025: Papá Noel, a la caza de promociones y descuentos La consultora remarcó que el estudio evidenció que "dos de los tres productos que más aumentaron dentro de la canasta son importados", y señaló que "en los artículos de decoración, la apertura del mercado contribuyó a moderar los precios de varias categorías, mientras que los alimentos de origen externo continuaron mostrando mayor sensibilidad al tipo de cambio y a la disponibilidad de stock”.

En relación a los hábitos de consumo predominantes en este escenario, el informe arrojó que el 74% de los consultados prioriza promociones y descuentos al realizar sus compras navideñas, seguido por quienes buscan financiamiento en cuotas (9%) y quienes aprovechan beneficios por pago con débito o QR (7%). arbol navidad.jpg La ilusión navideña, más cara que el año pasado. Asimismo, reveló que las compras se concentran en el corto plazo: el 44% las inicia una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera al fin de semana previo a las fiestas. En cuanto a la forma de pago, el 61% financia sus compras con tarjeta de crédito, el 16% aguarda el cobro del aguinaldo y el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas. "El foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo. Las estrategias comerciales que ofrecen descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica", planteó Damián Di Pace, director de Focus Market.