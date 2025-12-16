Dos puntos claves que hay que saber sobre el bono de ANSES para jubilados en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante sobre este monto extra. Por + Seguir en







Anses dio información clave sobre el bono de refuerzo para jubilados y pensionados. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó dos puntos clave sobre la entrega del bono de refuerzo durante el 2026.

Por un lado, esta ayuda se seguirá entregando a los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo.

Por el otro, el monto seguirá sin aumento, por lo que continuará siendo de $70.000.

De esta manera, el bono permanecerá congelado, sin recomposición frente a la inflación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que desde el Poder Ejecutivo planean seguir entregando el bono de refuerzo de ingresos. En ese sentido, el organismo aclaró dos puntos importantes: el monto seguirá siendo de $70.000 y lo seguirán cobrando los jubilados y pensionados del haber mínimo.

PUAM Administración Nacional de la Seguridad Social El trámite se puede realizar de forma presencial o virtual a través de la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Freepik Quiénes podrán acceder al bono de ANSES en 2026 El bono se paga de forma completa a jubilados y pensionados del haber mínimo y de manera proporcional al resto, hasta que la suma total alcance el valor de la jubilación mínima más los $70.000.

De acuerdo con el Decreto 848/2025, en diciembre el pago al 100% corresponde a quienes tienen ingresos de $340.879,59, garantizando un ingreso total de $410.879,59.

De cuánto será el bono para jubilados de ANSES en 2026 El bono continuará entregándose el próximo año, pero permanecerá congelado, sin recomposición frente a la inflación. Esta medida impacta especialmente en los beneficiarios de menores ingresos, ya que el adicional pierde poder adquisitivo mes a mes.

Desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo solo actualizó el monto del bono en una oportunidad, cuando pasó de $55.000 a $70.000 en marzo de 2024.