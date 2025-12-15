Los 2 extras de ANSES confirmados para los jubilados en enero 2026: de qué se trata En el primer mes del año, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará dos medidas que impactan en los haberes de millones de beneficiarios del sistema nacional. Por + Seguir en







Los pagos de enero se realizan según el calendario oficial y la terminación del DNI. Pexels

Los haberes se actualizan de forma automática según el esquema de movilidad vigente.

El Gobierno paga un refuerzo extraordinario a jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

El incremento alcanza a todas las jubilaciones y pensiones del sistema nacional.

El bono no es universal y depende del monto mensual que percibe cada beneficiario. El inicio de 2026 llega con dos extras confirmados para los jubilados en los haberes de enero. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó la aplicación de un aumento mensual por movilidad y el pago de un bono extraordinario, medidas que buscan reforzar los ingresos frente al avance de los precios.

Anses - Jubilación El ajuste mensual se calcula según la inflación y se aplica a todas las prestaciones previsionales. Pexels Aumento en la jubilación de ANSES El primer extra corresponde al ajuste mensual que se aplica sobre todas las jubilaciones y pensiones. En enero, los haberes tendrán un incremento del 2,47%, determinado a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025.

Esta actualización impacta de manera automática en todo el universo previsional: tanto quienes cobran la jubilación mínima como los beneficiarios de haberes intermedios y máximos verán reflejada la suba en sus ingresos mensuales. El mecanismo de movilidad mensual tiene como objetivo acompañar la evolución de la inflación y evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo.

Para los jubilados que perciben los montos más altos, este será el único refuerzo disponible en enero, ya que no acceden a pagos adicionales.

Bono de $70.000 de ANSES para jubilados y pensionados El segundo extra es un bono extraordinario de $70.000, destinado exclusivamente a quienes cobran el haber mínimo o un ingreso cercano a ese piso. El objetivo del refuerzo es compensar la pérdida acumulada del poder de compra en los meses previos.

Los jubilados que perciben la mínima acceden al bono completo, mientras que aquellos con haberes apenas superiores pueden recibir un monto proporcional. En cambio, quienes cobran la jubilación máxima quedan excluidos del beneficio, siguiendo los criterios habituales de focalización que aplica Anses. Anses - Jubilación El refuerzo extraordinario se acredita solo a jubilados y pensionados con ingresos bajos. Freepik Con la combinación del aumento y el bono, muchos beneficiarios verán un ingreso mayor al habitual en enero, con un impacto significativo en los sectores más vulnerables.