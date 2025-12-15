Los 2 extras de ANSES confirmados para los jubilados en enero 2026: de qué se trata

Los pagos de enero se realizan según el calendario oficial y la terminación del DNI.
El inicio de 2026 llega con dos extras confirmados para los jubilados en los haberes de enero. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó la aplicación de un aumento mensual por movilidad y el pago de un bono extraordinario, medidas que buscan reforzar los ingresos frente al avance de los precios.
El primer extra corresponde al ajuste mensual que se aplica sobre todas las jubilaciones y pensiones. En enero, los haberes tendrán un incremento del2,47%, determinado a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025.
Esta actualización impacta de manera automática en todo el universo previsional: tanto quienes cobran la jubilación mínima como los beneficiarios de haberes intermediosy máximos verán reflejada la suba en sus ingresos mensuales. El mecanismo de movilidad mensual tiene como objetivo acompañar la evolución de la inflación y evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo.
Para los jubilados que perciben los montos más altos, este será el único refuerzo disponible en enero, ya que no acceden a pagos adicionales.
Bono de $70.000 de ANSES para jubilados y pensionados
El segundo extra es un bono extraordinario de$70.000, destinado exclusivamente a quienes cobran el haber mínimo o un ingreso cercano a ese piso. El objetivo del refuerzo es compensar la pérdida acumulada del poder de compra en los meses previos.
Los jubilados que perciben la mínima acceden al bono completo, mientras que aquellos con haberes apenas superiores pueden recibir un monto proporcional. En cambio, quienes cobran la jubilación máxima quedan excluidos del beneficio, siguiendo los criterios habituales de focalización que aplica Anses.
Con la combinación del aumento y el bono, muchos beneficiarios verán un ingreso mayor al habitual en enero, con un impacto significativo en los sectores más vulnerables.