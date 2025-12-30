Tragedia en la ruta al Machu Picchu: un muerto y 40 heridos por el choque de dos trenes

Un maquinista falleció y decenas de turistas resultaron lesionados luego de que dos formaciones de las empresas PeruRail e Inca Rail colisionaran frontalmente en el kilómetro 82 de la vía férrea que conduce a la ciudadela inca.

Un grave accidente ferroviario se produjo este martes en las vías que conectan la ciudad de Cusco con Machu Picchu , tras la colisión frontal de dos formaciones pertenecientes a las operadoras PeruRail e Inca Rail, y dejó un saldo un fallecido y al menos 40 personas heridas .

El siniestro ocurrió en el kilómetro 82 de la línea férrea, en un sector de alta circulación turística ubicado entre las localidades de Pampacahua y Coriguaina .

Las imágenes difundidas por medios locales muestran que el impacto provocó severos daños estructurales en las locomotoras de ambos convoyes, afectando principalmente las cabinas de mando y los cristales frontales. El choque se registró en una de las rutas más transitadas por visitantes nacionales y extranjeros que se dirigen diariamente hacia el santuario histórico.

El general Julio Becerra, jefe de la región policial de Cusco, confirmó que el incidente dejó como saldo un fallecido y al menos 40 personas heridas de diversa consideración. La autoridad policial destacó la excepcionalidad del suceso en la zona al señalar que “no recuerdo ningún choque de este tipo en el pasado”.

La víctima fatal fue identificada como Roberto Cárdenas Loayza, de 61 años , quien se desempeñaba como maquinista de la empresa Inca Rail al momento del siniestro. El trabajador falleció como consecuencia de la magnitud del impacto frontal, el cual es actualmente objeto de una investigación técnica por parte de las autoridades peruanas.

Embed Choque entre trenes de Perú Rail e Inka Rail en el km 82 (Qorihuayrachina) dejó varios heridos. Se solicitó apoyo urgente de ambulancias para evacuar a los afectados. Hasta ahora no hay reporte oficial sobre causas ni gravedad. Ocurre en una ruta clave hacia Machu Picchu. pic.twitter.com/02ZZNNCkem — Cusco Post - Noticias del Cusco (@cuscopost) December 30, 2025

Asistencia a los heridos y peritajes en la zona

El capitán Jhonatan Castillo Gonzales informó que entre los 40 heridos se encuentran tanto ciudadanos peruanos como turistas extranjeros, aunque no se ha detallado el carácter de sus lesiones. Tras el despliegue de los equipos de rescate, los afectados fueron trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención médica inmediata.

Hasta el momento, ninguna de las dos compañías involucradas emitió un pronunciamiento oficial sobre las causas que originaron la colisión de sus unidades. Las autoridades judiciales iniciaron los peritajes correspondientes para determinar si existió una falla en los protocolos de comunicación o un error humano en el sistema de señalización ferroviaria.

El tránsito por la vía que conduce a la ciudadela inca sufrió interrupciones mientras la Policía Nacional y los equipos de emergencia realizaban las tareas de remoción de los restos de las locomotoras. El sector donde ocurrió el impacto, cercano al sitio arqueológico Qoriwayrachina, presenta una geografía compleja que dificulta las maniobras de auxilio.

El accidente genera una fuerte preocupación en el sector turístico de Perú, considerando que Machu Picchu recibe un flujo diario de hasta 5.600 personas. El servicio ferroviario es el principal medio de acceso al complejo arqueológico, y la seguridad en esta ruta resulta crítica para la operatividad de la joya turística del país.