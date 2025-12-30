Gianni Infantino sobre el Mundial 2026: "En 15 días recibimos 150 millones de solicitudes de entradas" El presidente de la FIFA destacó el interés masivo de los aficionados tras la apertura del proceso de reserva para la próxima Copa del Mundo a disputarse en México, Canadá y Estados Unidos. Por + Seguir en







El presidente de FIFA contó cómo viene la demanda de entradas para l Mundial 2026. Redes Sociales

Gianni Infantino confirmó una cifra récord de pedidos para asistir al Mundial 2026 durante su exposición en la Cumbre Mundial del Deporte en Dubai. El titular de la entidad madre del fútbol utilizó estos datos para responder a los cuestionamientos por el elevado costo de las localidades. La fase de reserva inició tras el sorteo de grupos en Washington y superó todas las expectativas previas de la organización.

El dirigente suizo detalló el impacto global que generó la apertura de la ventana para adquirir los tickets en las últimas dos semanas. “Tenemos entre seis y siete millones de tickets a la venta desde hace aproximadamente dos semanas. Ahora, ¿cuántas solicitudes recibimos? Quizá cinco millones, quizá diez, quizá veinte. Bueno, puedo decirles que en 15 días recibimos 150 millones de solicitudes de entradas, es decir, diez millones de pedidos de localidades por día”, precisó el mandatario.

infantino Esta convocatoria masiva surge en medio de fuertes críticas de los usuarios en redes sociales por los valores fijados para esta edición. Los precios muestran un incremento considerable respecto a los que rigieron en Qatar 2022, lo cual motivó quejas formales de los solicitantes. Ante esta situación, la FIFA lanzó una categoría de entradas más económica para intentar aplacar el descontento del público general.

Las peticiones registradas provienen de más de 200 países diferentes, aunque el torneo contará con la participación de 48 selecciones nacionales. Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido lideran el ranking de naciones con mayor cantidad de interesados, según el último informe oficial. La entidad debe realizar ahora un complejo proceso de asignación para asegurar la representatividad de todas las hinchadas en los estadios.

El proceso de selección actual para esta primera tanda de tickets permanecerá disponible hasta el próximo 13 de enero inclusive. La FIFA advirtió que habrá nuevas oportunidades de compra en etapas posteriores para quienes no resulten beneficiados en esta instancia inicial. El certamen aspira a romper todas las marcas de recaudación y asistencia en la historia del deporte profesional.

Una marca que supera la historia de todas las Copas del Mundo La FIFA emitió un comunicado donde comparó el interés actual con el registro histórico de la competencia desde su creación en Uruguay 1930. Los números actuales triplican la asistencia total sumada de todas las ediciones anteriores disputadas hasta la fecha. "La demanda es también 3,4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones de la competición celebradas desde 1930", detalló el organismo. Este fenómeno estadístico consolida al torneo de Estados Unidos, México y Canadá como el evento más esperado de la década para el mercado global. La organización ratificó que el sistema de asignación buscará un equilibrio entre los mercados locales y la llegada de visitantes extranjeros. Con esto, el fútbol se prepara para una expansión sin precedentes bajo el nuevo formato de competición extendida.