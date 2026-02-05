Cambios en INDEC: Domingo Cavallo advirtió que la intolerancia del Gobierno genera "daños autoinfligidos" El exministro de Economía de Carlos Menem cuestionó la reacción oficial ante las críticas técnicas y puso en duda el relato histórico sobre el intervencionismo estatal en Argentina. Por + Seguir en







Domingo Felipe Cavallo, exministro de Economía.

Tras la polémica por los cambios en el INDEC, el exministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por su incapacidad para aceptar las críticas y advirtió que la falta de apertura frente a observaciones técnicas de aliados puede derivar en errores macroeconómicos. A través de su blog personal, señaló que "la intolerancia hasta con las críticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar genera daños autoinfligidos".

El economista rechazó la idea de que esta actitud responda a una estrategia de construcción de poder efectiva. Al respecto, afirmó: "Concluí que la intolerancia a las críticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar no es virtuosa en ningún sentido, ni política ni moralmente", desestimando que sea una herramienta política válida.

Cavallo utilizó como ejemplo las recientes advertencias de Joaquín Cottani, el ex número dos de Luis Caputo, sobre riesgos financieros, las cuales provocaron malestar en el oficialismo. Para el exfuncionario, dichas opiniones fueron de "total buena fe" y buscaron prevenir escenarios de inestabilidad similares a los ocurridos en procesos electorales previos.

En su análisis, destacó que las observaciones de Cottani advierten sobre peligros que podrían comprometer la estabilidad actual. Según Cavallo, esa crítica "no podría ser más constructiva porque advierte sobre un riesgo que puede poner en peligro el clima de estabilidad".