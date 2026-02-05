5 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cambios en INDEC: Domingo Cavallo advirtió que la intolerancia del Gobierno genera "daños autoinfligidos"

El exministro de Economía de Carlos Menem cuestionó la reacción oficial ante las críticas técnicas y puso en duda el relato histórico sobre el intervencionismo estatal en Argentina.

Por
Domingo Felipe Cavallo

Domingo Felipe Cavallo, exministro de Economía.

Tras la polémica por los cambios en el INDEC, el exministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por su incapacidad para aceptar las críticas y advirtió que la falta de apertura frente a observaciones técnicas de aliados puede derivar en errores macroeconómicos. A través de su blog personal, señaló que "la intolerancia hasta con las críticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar genera daños autoinfligidos".

Congreso Nacional.
Te puede interesar:

El Gobierno enviará al Congreso el acuerdo de libre comercio que firmó con Estados Unidos

El economista rechazó la idea de que esta actitud responda a una estrategia de construcción de poder efectiva. Al respecto, afirmó: "Concluí que la intolerancia a las críticas constructivas de quienes tienen vocación de apoyar no es virtuosa en ningún sentido, ni política ni moralmente", desestimando que sea una herramienta política válida.

Cavallo utilizó como ejemplo las recientes advertencias de Joaquín Cottani, el ex número dos de Luis Caputo, sobre riesgos financieros, las cuales provocaron malestar en el oficialismo. Para el exfuncionario, dichas opiniones fueron de "total buena fe" y buscaron prevenir escenarios de inestabilidad similares a los ocurridos en procesos electorales previos.

En su análisis, destacó que las observaciones de Cottani advierten sobre peligros que podrían comprometer la estabilidad actual. Según Cavallo, esa crítica "no podría ser más constructiva porque advierte sobre un riesgo que puede poner en peligro el clima de estabilidad".

Asimismo, puso en duda el discurso oficial sobre la decadencia argentina de las últimas décadas. Sugirió que el Presidente debería abandonar el relato de que nunca se intentaron reformas liberales, afirmando que "quienes conocen en detalle nuestra historia económica, saben que no es verdad" el eslogan de un siglo de intervencionismo ininterrumpido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno creó una nueva cuenta institucional para desmentir las operaciones de los medios

El Gobierno creó una nueva cuenta institucional para "desmentir las operaciones de los medios"

Marcelo Polino y Fátima Florez tras enterarse de la cancelación del evento que los homenajeaba en Extasis.

Un boliche LGBT+ canceló un show de Fátima Florez por críticas de la comunidad y la artista reconoció: "No es..."

La diva mantuvo diálogo con el presidente Milei tras su entrevista a Fátima Florez.

Milei llamó a Moria Casán después de la entrevista a Fátima Florez: ¿qué le dijo?

play

La verdadera historia detrás de la salida de Marco Lavagna del INDEC

Museo Histórico Nacional.

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional tras el traspaso del sable de San Martín a Granaderos

El Gobierno oficializó el traslado del sable de San Martín a un cuartel militar y reavivó la polémica por su custodia

El Gobierno oficializó el traslado del sable de San Martín al Regimiento de Granaderos: la polémica por su custodia

Rating Cero

La China Suárez y Mauro Icardi.

Mauro Icardi le agradeció su récord en Turquía a la China Suárez: "Sin su amor, nada de esto sería posible"

La influencer sorprendió con una transformación radical en su rostro.

La Coqueta se operó en Chile y quedó irreconocible: las imágenes de la transformación

Wanda Nara y Martín Migueles

Martín Migueles mostró dibujos y cartas que le regalaron las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Beto Casella aseguró que la panelista está perdidamene enamorada de él.

Beto Casella confesó que hubo amor con Edith Hermida: "está perdidamente enamorada de mí"

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.
play

Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

últimas noticias

Choque fatal en la ruta: murió un nene de 12 años y su hermana de 2 está grave. 

Fatal choque en la Ruta 60: un nene de 12 años murió y su hermana de 2 lucha por su vida

Hace 7 minutos
El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 6 de febrero

Hace 26 minutos
Marius Lindvik, figura de élite y uno de los implicados.

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: denuncian que algunos saltadores de esquí se agrandan el pene para volar más lejos

Hace 27 minutos
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel abrió el juego a Estados Unidos, pero defendió la soberanía de su país. 

Cuba aceptó un diálogo con Estados Unidos pero su presidente exigió respeto a la soberanía

Hace 29 minutos
Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 6 de febrero

Hace 30 minutos