El Banco Central pagará un vencimiento de u$s1.000 millones por un Bopreal

La autoridad monetaria utilizará las reservas para cancelar un importante compromiso: se trata del bono que el BCRA le dio a los importadores para que cancelen sus deudas con el exterior.

El BCRA cancelará una deuda por u$s1.000 millones.

El BCRA cancelará una deuda por u$s1.000 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) deberá cancelar este lunes un vencimiento de u$s1.012 millones que corresponde a la amortización de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal 2026), uno de los instrumentos financieros que entregó la autoridad monetaria a importadores para cancelar deudas con sus proveedores del exterior.

El Banco Central bajó la tana en el mercado y marcó el pulso previo a la licitación del Tesoro
El Banco Central bajó la tasa en el Mercado y marcó el pulso previo a la licitación del Tesoro

La entidad que lidera Santiago Bausili deberá usar las reservas internacionales, que según el último informe del viernes del BCRA, ronda los u$s40.314 millones (brutas). A ese vencimiento, que es propio del Central, se suman otros compromisos en dólares del Tesoro en diciembre, por u$s338 millones. De ellos, u$s259 millones corresponden a organismos internacionales de crédito y u$s75 millones a una Letra del BCRA.

La erogación provocará un desafío para el Banco Central ya que afectará a las reservas netas, en uno de los pedidos primordiales en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De acuerdo con la forma de medir las reservas netas del organismo internacional, el BCRA cierra noviembre con un déficit de u$s16.800 millones, lo que va a obligar al Gobierno a pedir un nuevo waiver al organismo de crédito.

Cabe destacar, que los Bopreales son bonos en dólares emitidos por el BCRA en 2024 para compensar a importadores que en 2023 no recibieron divisas por controles de la gestión anterior. Se crearon para darle una salida a empresas y personas que tenían deudas en dólares con el exterior y no podían pagarlas por la falta de divisas y las trabas cambiarias.

Con estos bonos, el Estado les ofreció un “puente” financiero: en vez de tener que conseguir dólares en un mercado restringido, podían regularizar esos pagos usando un título emitido por el propio Estado. Así, el Banco Central ganó aire para manejar la demanda de dólares, ordenar esos compromisos externos y reducir la presión sobre las reservas.

