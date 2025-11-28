El S&P Merval en dólares vuelve a subir y apunta a cerrar noviembre al alza

28 de noviembre de 2025 Inicio
Por cuarta jornada consecutiva, el S&P Merval sube y supera los 2.000 puntos. De esta manera, noviembre va a cerrar al alza, lo que significa su segundo mes consecutivo. En tanto, los bonos argentinos operaron de forma dispar en el mercado de Wall Street, en Estados Unidos, que este viernes tuvo un horario recortado ya que en el país se celebra el Día de Acción de Gracias.

El principal índice bursátil trepó 1% y obtuvo cuatro días de alzas consecutivas, lo cual cerró el día ubicándose a 3.051.183,08 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hace 1.3% a 2.008,56 puntos. De esta manera, el S&P Merval cerraría la semana con un avance del 9.4% y que signfica su mejor actuación desde la última semana de octubre.

Por otra parte, las acciones operaron en su gran mayoría con subas de hasta el 3.6% de la mano de Telecom. A esta compañía, le siguieron Grupo Financiero Galicia (+2,9%) y Central Puerto (+2,7%). En contraste, Cresud cayó 1.6%. A su vez, os ADRs treparon hasta 6,7% en Nueva York, encabezados por Central Puerto.

Los títulos soberanos cotizaron con disparidad. Mientras que Global 2030 tuvo una suba del 1%, Global 2038 tuvo una caída del 1%.

En Nueva York, los inversores operaron con horario reducido por el Día de Acción de Gracias y la Bolsa de Wall Street cerró a las 15 horas (horario argentino). En ese contexto, el Dow Jones subió 0,6%, el S&P 500 lo hizo 0,5% y el Nasdaq, 0,7%.

