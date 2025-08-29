IR A
El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: "Quedé bañado en sangre y casi me desmayo"

El conductor debió ser asistido de inmediato tras golpear su cabeza con una estalactita, en su visita a las catacumbas del país asiático, junto a la modelo Karina Jelinek.

El conductor Alejandro "Marley" Wiebe sufrió un grave accidente en Tailandia mientras grababa su programa Por el Mundo. En una excursión por el país asiático, junto a la modelo Karina Jelinek, el reconocido animador golpeó su cabeza con una grieta de piedra en medio de unas catacumbas y trajo preocupación a su entorno.

"Estábamos encerrados en una cueva, estaba hablando con Karina Jelinek y me golpee la cabeza groso, no paraba de sangrar", comenzó su relato el conductor, en el programa A la Barbarrosa. "Sucedió en un lugar público, había que pasar por un lugar con mucha gente, a Karina le dio miedo, intenté ayudarla y se golpeó la cabeza”, aseguró

La periodista Pía Shaw detalló que el conductor no solo sangró, sino que también estuvo a punto de desvanecerse. Finalmente, fue asistido en el lugar y no necesitó recibir puntos.

Además, agregó: “Los chinos (sic) estaban como locos, no lo podían creer porque aparte nos habían recibido con honores, como ‘viene la televisión, Telefe, el canal más importante’. Nos esperaban en un VIP. Entro yo y me llevo la estalactita y salgo todo bañado en sangre”.

"Pensaron que me tenían que llevar a un hospital pero al final me pusieron unos medicamentos chinos un médico que había ahí y paró el sangrado. Estaba bañado en sangre pero bueno, ya estoy bien igual", finalizó el animador llevando tranquilidad sobre su actual estado de salud.

Este viernes en el programa de Marley se verán imágenes de la recorrida del animador con la modelo por Tailandia.

Mirá las imágenes del impactante accidente de Marley en Tailandia

