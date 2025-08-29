IR A
¿Ya olvidó a Nico Vázquez? Gimena Accardi tendría una nueva pareja

Luego de la escandalosa separación del protagonista de Rocky, la actriz estaría saliendo con un joven que conoció en un viaje.

Accardi estaría saliendo con un joven que conoció en un vuelo al extterior

Redes Sociales

Tras su escandalosa separación de Nicolás Vázquez y luego de confirmar públicamente su infidelidad, Gimena Accardi habría iniciado una nueva relación.

La información trascendió este viernes, cuando aseguraron que la actriz "estaría conociendo a un muchacho de 23 años" y aclararon que "lo conoce hace muy poco a este muchacho".

El periodista Fede Flowers en #Cabak1079, en El Observador, aseguró: "Se conocieron e intercambiaron los números en un viaje que hizo ella muy reciente”.

La actriz de 40 años habría coincido con él en su viaje a España adonde fue para reencontrarse con amigos después de romper con su pareja por más de 18 años. A partir de entonces, habrían tenido “varios encuentros”.

Para dar mayor veracidad a sus dichos, el panelista de espectáculos subrayó que la primicia le llegó de parte del “entorno de las amigas y amigos de él”.

¿Porqué se separaron Gimena Accardi y Nicolás Vázquez?

La pareja de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se separaron después de 18 años de relación por un desgaste en la pajeja. La pareja confirmó que tuvo una crisis que se extendió por más de un año y, aunque intentaron superarla, finalmente decidieron separarse. Después ella confesó públicamente que le fue infiel.

