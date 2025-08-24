24 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de agosto

En un jornada de domingo sin operaciones, la moneda norteamericana se comercializa a los mismos valores del viernes: $1.294,81 para la compra y $1.337,23 para la venta. Por su parte, el blue continúa siendo el más caro del mercado.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Freepik
El dólar oficial cotiza arriba de los $1.300. 
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de agosto

El tipo de cambio había iniciado la semana con una ligera suba, mientras el Gobierno tuvo que salir a secar la plaza de pesos con una licitación de bonos de deuda fuera de programa por $3,788 billones, para reabsorber lo que quedó afuera del llamado del miércoles pasado.

Además, con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $257,55 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas dólares
El dólar oficial tuvo una semana al alza.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza $1.294,81 para la compra y $1.337,23 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.295 para la compra y $1.335 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.321.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.735,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.331,95, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.327,40.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.335.

