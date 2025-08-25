Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 25 de agosto

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.294,81 para la compra y $1.337,23 para la venta tras una semana de fuerte alza ($21) y alta volatilidad en las tasas de interés, que el presidente Javier Milei intentó justificar en un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, mientras hay expectativa por a reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. En tanto, el dólar blue se mantiene estable en torno a los $1.345 y en Banco Nación se comercializa a $1.335.
Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $257,55 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.
El dólar oficial viene de otra semana al alza.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza $1.294,81 para la compra y $1.337,23 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.295 para la compra y $1.335 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.321.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.735,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.331,95, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.327,40.
Dólar futuro
El dólar futuro de agosto se vende a $1.335.