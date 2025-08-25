Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 25 de agosto

El oficial opera a $1.294,81 para la compra y $1.337,23 para la venta. Por su parte, el blue continúa siendo el más caro del mercado.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.294,81 para la compra y $1.337,23 para la venta tras una semana de fuerte alza ($21) y alta volatilidad en las tasas de interés, que el presidente Javier Milei intentó justificar en un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario , mientras hay expectativa por a reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei . En tanto, el dólar blue se mantiene estable en torno a los $1.345 y en Banco Nación se comercializa a $1.335.

Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $257,55 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

El dólar oficial viene de otra semana al alza.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.321.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.735,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.331,95, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.327,40.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.335.