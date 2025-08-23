Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de agosto

El dólar oficial cotiza este sábado a los mismos valores del viernes, ya que es una jornada sin operaciones oficiales: $1.294,81 para la compra y $1.337,23 para la venta. La divisa norteamericana atravesó una semana de fuerte alza ($21) y alta volatilidad en las tasas de interés, las cuales el presidente Javier Milei intentó justificar en un discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario. En tanto, el dólar blue se mantiene estable en torno a los $1.345 y en Banco Nación se comercializa a $1.335.
El tipo de cambio había iniciado la semana con una ligera suba, mientras el Gobierno tuvo que salir a secar la plaza de pesos con una licitación de bonos de deuda fuera de programa por $3,788 billones, para reabsorber lo que quedó afuera del llamado del miércoles pasado.
Además, con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $257,55 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza $1.294,81 para la compra y $1.337,23 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.295 para la compra y $1.335 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.321.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.735,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.331,95, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.327,40.
Dólar futuro
El dólar futuro de agosto se vende a $1.335.