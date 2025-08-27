Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 27 de agosto

El dólar oficial cotizó este miércoles a $1.329 para la compra y $1.370,79 para la venta luego de una rueda de martes que mantuvo el ritmo ascendente, en el marco de la reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y un contexto de suba de tasas de interés y alta volatilidad financiera. En tanto, el dólar blue operó a $1.355 y en Banco Nación se comercializó a $1.360.
Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $316,84 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.
El dólar se mueve al alza en un contexto de suba de tasas de interés y alta volatilidad financiera.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó $1.329 para la compra y $1.370,79 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.335 para la compra y $1.355 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.349,5.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.768
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.354,79, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.358,27.
Dólar futuro
El dólar futuro de agosto se vendió a $1.349.