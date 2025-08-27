Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 27 de agosto

El oficial del Banco Nación bajó $10 en medio del escándalo de presuntas coimas, que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El blue también cayó en una jornada de tensa calma.

El dólar oficial se mantiene en una tensa calma.

El dólar oficial cotizó este miércoles a $1.329 para la compra y $1.370,79 para la venta luego de una rueda de martes que mantuvo el ritmo ascendente , en el marco de la reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y un contexto de suba de tasas de interés y alta volatilidad financiera. En tanto, el dólar blue operó a $1.355 y en Banco Nación se comercializó a $1.360.

Las tensiones políticas le suman presión al dólar, que volvió a subir y se acercó al techo de la banda

Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $316,84 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

El dólar oficial cotizó $1.329 para la compra y $1.370,79 para la venta .

El dólar se mueve al alza en un contexto de suba de tasas de interés y alta volatilidad financiera.

La divisa estadounidense operó a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.335 para la compra y $1.355 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.349,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.768

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.354,79, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.358,27.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.349.