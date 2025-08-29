IR A
Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

La actriz y su pareja volvieron de un viaje en donde habrían decidido agrandar la familia. Ella ya es mamá de Gina, hija de el "Turco" Naím, de 9 años.

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

La actriz Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo, tras un viaje a Europa con el economista Guillermo Freire, hermano del politico Andy Freire, con quien está en pareja hace casi un año.

La expareja de Juana Repetto habló sobre su sorpresivo embarazo: "Esperando al piojo"

La mediática es mamá de Gina, de 9 años, que tuvo con su expareja el "Turco" Naim, con el que estuvieron en pareja durnate 20 años y se terminaron separando a mediados de 2024.

“Lleva un tiempo estar lo suficientemente ensamblado como para tener un hijo. O por lo menos yo lo creo así: para pensar en tener un hijo, me gusta que la relación esté en ese estadio“, dijo hace un tiempo la actriz.

“También siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija. No me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro“, aclaró Emiia en su momento.

Emilia Attias en una fiesta junto a Guillermo Freire en noviembre de 2024

La noticia fue ventilada por el periodista Luis Ventura, en A la tarde, en América, este viernes, y aseguró que "todo es felicidad tras un viaje a Europa compartido".

¿Quién es la pareja actual de Emilia Attías?

La pareja de Emillia Attías es Guillermo Freire, un economista de bajo perfil, cuyo hermano es Andy Freire, exministro de Innovación y Tecnología en la Ciudad durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en 2015.

