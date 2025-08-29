Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo La actriz y su pareja volvieron de un viaje en donde habrían decidido agrandar la familia. Ella ya es mamá de Gina, hija de el "Turco" Naím, de 9 años.







Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año. Redes Sociales

La actriz Emilia Attias estaría esperando su segundo hijo, tras un viaje a Europa con el economista Guillermo Freire, hermano del politico Andy Freire, con quien está en pareja hace casi un año.

La mediática es mamá de Gina, de 9 años, que tuvo con su expareja el "Turco" Naim, con el que estuvieron en pareja durnate 20 años y se terminaron separando a mediados de 2024.

“Lleva un tiempo estar lo suficientemente ensamblado como para tener un hijo. O por lo menos yo lo creo así: para pensar en tener un hijo, me gusta que la relación esté en ese estadio“, dijo hace un tiempo la actriz.

“También siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija. No me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro“, aclaró Emiia en su momento.

Emilia Attias en una fiesta junto a Guillermo Freire en noviembre de 2024 Ciudad Magazine/Redes Sociales La noticia fue ventilada por el periodista Luis Ventura, en A la tarde, en América, este viernes, y aseguró que "todo es felicidad tras un viaje a Europa compartido".