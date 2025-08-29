El duro testimonio de una mamá de una niña con discapacidad: "Milei no tiene corazón"

Karina es mamá de Luz que nació con Síndrome de Down. Cuestionó la "crueldad y falta de empatía" que tiene el Presidente y contó que fue a la plaza de Lomas de Zamora por los derechos de su hija.

La mujer fue a la platza Grigera de Loomas a reclamar por la salud de su hija.

La mamá de una nena con discapacidad cuestionó los ajustes de Javier Milei para los más vulnerables, en medio de la denuncia por los audios de coimas en la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad). Ella fue una de las que fueron a recibir la caravana donde iba el presidente en Lomas de Zamora. " Milei no tiene corazón", aseguró.

Escándalo de las coimas: realizaron nuevos allanamientos en la Droguería Suizo Argentina y en la sede de la Agencia de Discapacidad

Karina Nulchis , es la mamá de Luz , una menor de 10 años con Síndrome de Down, y contó que el mandatario no pudo llegar hasta la Plaza Grigera, adonde estaba previsto el acto de La Libertad Avanza, en medio de la campaña electoral en la Provincia de Buenos Aires.

"Estuve a 150 metros del presidente. Hice mi cartel y salí a decirle 'porque nos haces sufrir tanto'. Estamos con psicólogo, angustiados, con palos en la rueda todo el tiempo. Pendiente si Luz va a continuar con la escuela, las terapias", apuntó.

Agregó: "Me encontré con mucha gente, no conocía a nadie, en la plaza había gente con carteles y mostrando banderas argentinas delante de nosotras, y desde ya que no avaló la agresión que recibió".

En el programa El Diario , en C5N , con la conducción de Daniela Ballester y Julián Guarino, la mujer recordó que las pancartas decían: "Para tu hermana hay plata y para nuestros hijos no. #discapadidad".

En este sentido, aseguró que fue para "desahogarme para estar ahí", y relató lo que viven a diario por el recorte a los derechos: "Mi nena estuvo a punto de no iniciar el colegio, porque estuvieron casi 8 meses sin pagar terapias, transporte, y tuve que hacer un amparo... Es indignante, duele y es cruel lo que hace el Gobierno".

Karina lamentó que el Presidente "vaya a vetar todo, porque no tiene empatía, no tiene corazón, no se si es un ser humano". Y subrayó que se hace agotador tener que aclarar, una y otra vez, la condición genética de la nena porque "los que deberían entender de esto no lo entienden".

Finalmente, habló sobre las coimas en la Andis y el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo: "Con la de mi hija, con la que le corresponde a ella, con la de nuestros hijos, tiene ese Rolex, hace ese viaje", concluyó.