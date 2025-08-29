Detuvieron a un explotador sexual que drogaba y tatuaba a sus víctimas con sus iniciales

Ocurrió en Mar del Plata. El hombre tiene 42 años y fue identificado como Facundo Uribe. Fue arrestado durante un operativo en el Complejo habitacional SOIP, donde lograron rescatar a una joven de 23 años, a quien mantenía cautiva.

Un hombre de 42 años identificado como Facundo Uribe fue detenido este jueves por la policía bonaerense en Mar del Plata , acusado de drogar, someter y prostituir mujeres . Su arresto se produjo en el marco de un operativo en el Complejo habitacional SOIP, donde el sospechoso fue encontrado con una joven de 23 años que resultó ser una de sus presuntas víctimas, a quien mantenía cautiva, grababa sus encuentros sexuales y hasta le había tatuado sus iniciales en sus partes íntimas .

Rock chabón: el género que emergió de los barrios y retrató como ningún otro la Argentina de los años '90

Este caso salió a la luz gracias a la denuncia anónima de un vecino , quien alertó a las autoridades sobre la situación de "cinco o seis chicas" que supuestamente eran retenidas contra su voluntad. La investigación, iniciada el 11 de julio, reveló un esquema de abuso y control extremo, que culminó con el rescate de la joven de 23 años.

La víctima rescatada, identificada como L.P., de 23 años, relató que Uribe la explotaba aprovechándose de su adicción a las drogas . El control que ejercía sobre ella iba más allá de obligarla a prostituirse: la marcó físicamente tatuándole la letra "F" en la pelvis y las iniciales "FU" en un glúteo , como una forma de "propiedad".

La joven contó que el hombre administraba sus redes sociales para pactar citas y que el dinero de los servicios sexuales, que podían llegar a los $90.000 por media hora, era cobrado directamente por él. A cambio, les proporcionaba dosis de drogas para mantenerlas bajo su control, impidiendo que vieran un solo peso de lo recaudado.

La investigación, liderada por la fiscal Graciela Trill, incluyó trabajos de campo, seguimientos y observaciones encubiertas. Durante el operativo, se confirmó que una luz roja en uno de los departamentos funcionaba como una señal de "disponibilidad" para los servicios de prostitución.

El allanamiento en la vivienda del acusado permitió incautar elementos clave que corroboran las denuncias, como una máquina de tatuajes, balanzas de precisión para drogas, un pendrive con grabaciones de encuentros sexuales, y un cuadro con un orificio que presuntamente ocultaba una cámara espía. También se confiscaron un teléfono celular, una notebook y una camioneta Volkswagen Amarok que era utilizada para trasladar a las víctimas.

Imputación y antecedentes del acusado

Facundo Uribe enfrenta cargos por "explotación de la prostitución ajena", un delito con penas de entre 4 y 6 años de prisión, aunque la gravedad del caso podría elevar la condena hasta 10 años.

Uribe se negó a declarar y su abogado solicitó la excarcelación, que será analizada en los próximos días. El acusado tiene un historial delictivo que se remonta al año 2000, con causas por robo, abuso sexual agravado y tenencia ilegal de armas.

A pesar de estos antecedentes, nunca había recibido una condena firme. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires está brindando asistencia integral a la víctima rescatada, mientras la investigación continúa para identificar a otras posibles afectadas.

Los investigadores sospechan que existen más víctimas de esta red de explotación que aún no se han atrevido a denunciar.