28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 28 de agosto

El oficial del Banco Nación tuvo una jornada bajista tras la última subasta de deuda en pesos donde el Gobierno convalidó tasas altas. En tanto, el blue también cayó y se alejó de los $1.400.

Por
El dólar oficial atraviesa una semana con altibajos mientras sigue el escándalo de las coimas en el área de discapacidad.

El dólar oficial atraviesa una semana con altibajos mientras sigue el escándalo de las coimas en el área de discapacidad.

Pexels

El dólar oficial cotizó este jueves a $1.307,27 para la compra y $1.349,43 para la venta luego de una rueda de miércoles a la baja, en el marco de la reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y tras la exitosa licitación del Gobierno que logró rollear los vencimientos de deuda. En tanto, el dólar blue operó a $1.350 y en Banco Nación se comercializó a $1.345.

El dólar oficial se mantiene en una tensa calma.
Te puede interesar:

El dólar tuvo una leve baja a la espera de una licitación clave

Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $310,51 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó $1.307,27 para la compra y $1.349,43 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.305 para la compra y $1.345 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.330 para la compra y $1.350 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.333.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.748,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.349,43, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.344,05.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.333.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se acercó nuevamente al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Las tensiones políticas le suman presión al dólar, que volvió a subir y se acercó al techo de la banda

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar subió otros $20 y anotó un nuevo récord desde abril

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de agosto

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.300. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de agosto

El dolar cotizó cercano a los $1.300. 

Se despertó el dólar: hilvanó su tercera suba consecutiva y se despegó de los $1.300

El dólar oficial acumula un alza en lo que va de la semana.

Sube la tasa, también el dólar: el oficial saltó $10 en su segundo incremento consecutivo

Rating Cero

Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich.

Cris Morena reapareció públicamente a un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich: qué dijo

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.
play

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix.
play

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix: cuál es la película del momento

La estrella del pop y su pareja, jugador de los Kansas City Chiefs, compartieron la noticia a través de sus redes sociales.

Una estrella superfamosa anunció su casamiento y es furor: de qué se trata

últimas noticias

Martín Ascúa.

Martín Ascúa cerró su campaña en Corrientes: "Otra provincia es posible pero tenemos que construirla juntos"

Hace 7 minutos
Mauricio Chicho Serna.

Le robaron a Chicho Serna en Neuquén mientras cenaba en un restaurante

Hace 8 minutos
El jugador que supo estar en la Selección argentina tiene 21 años.

Alejandro Garnacho es el nuevo refuerzo de Chelsea: la cifra millonaria que recibió el United

Hace 8 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 29 de agosto

Hace 30 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto

Hace 33 minutos