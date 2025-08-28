Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 28 de agosto

El oficial del Banco Nación tuvo una jornada bajista tras la última subasta de deuda en pesos donde el Gobierno convalidó tasas altas. En tanto, el blue también cayó y se alejó de los $1.400.

El dólar oficial atraviesa una semana con altibajos mientras sigue el escándalo de las coimas en el área de discapacidad.

El dólar oficial cotizó este jueves a $1.307,27 para la compra y $1.349,43 para la venta luego de una rueda de miércoles a la baja , en el marco de la reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y tras la exitosa licitación del Gobierno que logró rollear los vencimientos de deuda. En tanto, el dólar blue operó a $1.350 y en Banco Nación se comercializó a $1.345.

El dólar tuvo una leve baja a la espera de una licitación clave

Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $310,51 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

El dólar oficial cotizó $1.307,27 para la compra y $1.349,43 para la venta .

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

La divisa estadounidense operó a $1.305 para la compra y $1.345 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.330 para la compra y $1.350 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.333.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.748,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.349,43, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.344,05.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.333.