25 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Luis Caputo afirmó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero reconoció que "podría impactar en la actividad"

El ministro de Economía explicó que es "transitoria" y aseguró que La Libertad Avanza obtendrá un buen resultado en las elecciones legislativas, lo que ayudaría a recuperar la estabilidad.

Por
Luis Caputo se refirió a la suba de tasas.

Luis Caputo se refirió a la suba de tasas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la fuerte suba de las tasas de interés y aseguró que "va a ser transitoria", aunque reconoció que "podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.

Aunque el ICC de agosto de 2025 se situó un 3,64% por debajo del mismo mes del año anterior, sigue un 12,18% por encima del mínimo de enero de 2024.
Te puede interesar:

Fuerte caída de la confianza del consumidor en agosto: se desplomó 13,9%, en especial en los hogares de menos ingresos

En su cuenta de la red social X, Caputo describió las características de las tasas. "Son endógenas. Que nosotros controlemos estrictamente la cantidad de dinero, es precisamente, lo que las hacen así. No se puede controlar cantidades y tasas al mismo tiempo", advirtió.

"Nadie regala plata en el mercado. Si las tasas estuvieran 'ridículamente' altas, ya las hubieran arbitrado. El mercado estaría vendiendo dólares y comprando Lecaps y por lo tanto las tasas bajarían a los niveles que vos considerás más razonable para el contexto actual (pero que el mercado evidentemente no)", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1959955579868193159&partner=&hide_thread=false

En tanto, advirtió por las consecuencias si se sostiene la volatilidad de tasas: "Siendo que las tasas son endógenas, una suba fuerte de las mismas durante un largo lapso de tiempo, sí te puede llevar a una recesión, porque implicaría que la percepción de riesgo seguiría siendo alta, lo que seguramente atentaría contra cualquier inversión en la economía real, más allá que pueda fondearse con capital propio".

En este marco, expresó que La Libertad Avanza se impondrá en los comicios legislativos, por lo que bajarán: "En el caso actual, nosotros creemos que esta suba de tasas va a ser transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para LLA".

"Por lo tanto, el alto riesgo político que hoy asigna el mercado (dados los últimos intentos de romper con el equilibrio fiscal por parte del Congreso), y que evidentemente lo tomó por sorpresa, va a colapsar pronto, y las tasas volverán al nivel al que a vos y a todos nos gustaría verlas. Es decir, podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones", aseguró.

Volatilidad de tasas: el Banco Central definió un nuevo cambio en los encajes para calmar las cauciones a un día

El Gobierno tomó nota de la extrema volatilidad de tasas en las cauciones bursátiles de los últimos días y sacó una nueva normativa para normalizar la curva de pesos en el mercado: introdujo un cambio técnico en el cómputo de encajes para operaciones de pases pasivos y cauciones de los bancos.

En medio del apretón monetario que llevó a cabo la cartera de Economía para secar la plaza de pesos y sacarle presión al tipo de cambio, el Banco Central difundió una nueva normativa que flexibiliza el cálculo de encajes (fondos que los bancos están obligados a inmovilizar) y darle liquidez diaria a las entidades bancarias para calmar los cambios bruscos de tasa a un día.

La entidad que lidera Santiago Bausili difundió la Comunicación "A" 8305 donde detalla que desde septiembre, los bancos podrán computar como parte del efectivo mínimo exigido la posición neta negativa de operaciones en cauciones y pases, siempre que el vencimiento coincida con el de los encajes y que las transacciones se concreten en mercados autorizados por la CNV.

Es decir, cuando un banco tome dinero prestado a través de pases pasivos o cauciones bursátiles (posición tomadora), esa deuda podrá restarse del cálculo del encaje reduciendo costos regulatorios, pero sólo si el resultado neto es negativo (es decir, si tomó más fondos de los que colocó). La medida, que en un primer momento fue interpretada como una puerta para arbitrar entre caución y pases.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Caputo, Bausili y Daza en el streaming de Carajo.

Luis Caputo, en modo campaña: "En las próximas elecciones lo que juega a nuestro favor son los resultados económicos"

La entidad monetaria sacó un nuevo comunicado.

Volatilidad de tasas: el Banco Central definió un nuevo cambio en los encajes para calmar las cauciones a un día

Caputo aseguró que el Gobierno lidera un cambio revolucionario.

En la previa de las elecciones, Caputo apuntó contra la oposición y aseguró: "La gente quiere que aceleremos"

El BCRA le puso piso a la tasa en el mercado REPO (préstamo a corto plazo entre bancos).

Volatilidad de tasas: la caución a un día llegó a tocar 148% tras dos días con cierres bajísimos

Una de las centrales hidroeléctricas. 

El Gobierno inició el proceso de privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue

play

Bercovich: "Caputo está tan desesperado que improvisa a cada paso"

Rating Cero

De qué se trata esta flamante película alemana que la está rompiendo en Netflix.
play

Es alemana, está en Netflix y dura menos de 2 horas: la película que nadie tiene que perderse

Iara Lombardi interrumpió su presentación por unos segundo y Lali la alentó y luego la fue abrazar
play

El increíble gesto de Lali a una participante de La Voz Argentina tras un error durante su presentación

Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Revelan cómo fue el encuentro entre Nico Vázquez y Gimena Accardi cuando firmaron el divorcio

Las nuevas Series de Netflix que te atraparán con su interesante trama
play

Esta miniserie con solo 4 capítulos y una cruda historia está siendo de lo más visto en Netflix: cuál es y de qué se trata

Verónica Echegui tenía 42 años y murió a causa de un cáncer que padecía

Murió una reconocida actriz a los 42 años tras una larga enfermedad: el mensaje de la asociación de actores

últimas noticias

Victoria Villarruel y Guillermo Francos.

Francos tuvo que salir a desmentir que Victoria Villarruel acercó a Diego Spagnuolo a LLA

Hace 19 minutos
Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Javier Milei y criticó la catástrofe social que generan sus políticas

Cristina volvió a apuntar contra Milei y habló de una "catástrofe social"

Hace 48 minutos
Jonathan Kovalivker es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Jonathan Kovalivker se presentó en la Justicia y entregó su celular

Hace 1 hora
Los investigadores creen que el doble crimen se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Crimen en San Antonio de Areco: identificaron a la pareja que fue encontrada asesinada en un auto

Hace 1 hora
play

Crece el impacto del escándalo de las coimas en redes sociales y preocupa al Gobierno

Hace 1 hora