Según el Banco Central, los argentinos compraron en julio u$s3.408 millones

Los argentinos lograron un récord de demanda de dólares para atesoramiento en julio, con la compra de u$s3.408 millones, un 42% más que el mes pasado, y la venta de u$s367 millones. El efecto aguinaldo, las vacaciones de invierno y el salto de la divisa norteamericana, que aumentó un 14%, fueron los motivos de un dato que preocupa.
Según el informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,3 millones de individuos compraron billetes y 576 mil vendieron en una cifra mayor a la esperada. Esa demanda implicó un promedio diario de compra de dólar efectivo en las ventanillas de los bancos de u$s162 millones. Números similares a niveles de prepandemia en 2020.
El gasto en dólares de los argentinos en julio llegó a u$s1.192 millones, un 41% más que en el mismo mes de 2024, que incluyen servicios turísticos en el exterior, compras con tarjeta de crédito y erogaciones en las compras de productos online.
Hubo egresos por u$s129 millones en servicios de transporte de pasajeros y u$s124 en gastos de servicios turísticos en el exterior, lo que constituye una salida neta por turismo. El total gastado con tarjeta de crédito en dólares llegó a u$s1.063 millones. De ellos, u$s146 millones correspondieron a servicios digitales que se consumen aquí pero se contratan en el extranjero. Otros u$s94 millones se gastaron en “bienes despachados mediante servicios postales”, lo que incluye a las plataformas de e-commerce que expandieron su oferta en los últimos meses.
"La estimación de gastos con tarjetas por consumos asociados a viajes alcanzó u$s952 millones en julio, como resultado de la suma de los egresos por servicios de transporte de pasajeros, operadores turísticos y la citada estimación de gastos con tarjetas por viajes”, señaló el BCRA.
Pagos de deuda y turismo, los otros dos grandes grifos de demanda de dólares
En cuanto a la deuda pública, los egresos netos representaron cerca de u$s3.200 millones, fundamentalmente como consecuencia del pago semestral de los Bonares y los Globales. Estos pagos fueron la principal razón de la caída de reservas en u$s1.107 millones durante el mes en cuestión, los cuales fueron parcialmente compensados vía ingresos de compra de dólares del Tesoro Nacional, ingresos netos de organismos internacionales y aumento de tenencias en moneda extranjera.
Respecto de los servicios, la balanza fue deficitaria en -u$s928 millones. El resultado fue, nuevamente, explicado en su mayor parte por la dinámica del turismo, que arrojó un "rojo" de u$s963 millones.
El receso de invierno se hizo sentir en la cuenta de "Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros", ya que la demanda neta fue la más alta desde enero (otro mes con fuerte incremento estacional por vacaciones) y un 51,9% superior a la del mismo mes de 2024.
Mirá el informe completo del Banco Central
Informe_Julio_2025_250829_194457
NOTICIA EN DESARROLLO.