Según el Banco Central, los argentinos compraron en julio u$s3.408 millones Se trata del mayor nivel de demanda de dólares desde la apertura del cepo. Más de un millón de ahorristas compraron billetes por efecto aguinaldo, vacaciones de invierno y ruido político. Por







Compra de dólares récord: en julio salieron u$s5.432 millones.

Los argentinos lograron un récord de demanda de dólares para atesoramiento en julio, con la compra de u$s3.408 millones, un 42% más que el mes pasado, y la venta de u$s367 millones. El efecto aguinaldo, las vacaciones de invierno y el salto de la divisa norteamericana, que aumentó un 14%, fueron los motivos de un dato que preocupa.

Según el informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,3 millones de individuos compraron billetes y 576 mil vendieron en una cifra mayor a la esperada. Esa demanda implicó un promedio diario de compra de dólar efectivo en las ventanillas de los bancos de u$s162 millones. Números similares a niveles de prepandemia en 2020.

compra dolares El gasto en dólares de los argentinos en julio llegó a u$s1.192 millones, un 41% más que en el mismo mes de 2024, que incluyen servicios turísticos en el exterior, compras con tarjeta de crédito y erogaciones en las compras de productos online.

Hubo egresos por u$s129 millones en servicios de transporte de pasajeros y u$s124 en gastos de servicios turísticos en el exterior, lo que constituye una salida neta por turismo. El total gastado con tarjeta de crédito en dólares llegó a u$s1.063 millones. De ellos, u$s146 millones correspondieron a servicios digitales que se consumen aquí pero se contratan en el extranjero. Otros u$s94 millones se gastaron en “bienes despachados mediante servicios postales”, lo que incluye a las plataformas de e-commerce que expandieron su oferta en los últimos meses.

"La estimación de gastos con tarjetas por consumos asociados a viajes alcanzó u$s952 millones en julio, como resultado de la suma de los egresos por servicios de transporte de pasajeros, operadores turísticos y la citada estimación de gastos con tarjetas por viajes”, señaló el BCRA.