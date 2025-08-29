29 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Según el Banco Central, los argentinos compraron en julio u$s3.408 millones

Se trata del mayor nivel de demanda de dólares desde la apertura del cepo. Más de un millón de ahorristas compraron billetes por efecto aguinaldo, vacaciones de invierno y ruido político.

Por
Compra de dólares récord: en julio salieron u$s5.432 millones.

Compra de dólares récord: en julio salieron u$s5.432 millones.

Los argentinos lograron un récord de demanda de dólares para atesoramiento en julio, con la compra de u$s3.408 millones, un 42% más que el mes pasado, y la venta de u$s367 millones. El efecto aguinaldo, las vacaciones de invierno y el salto de la divisa norteamericana, que aumentó un 14%, fueron los motivos de un dato que preocupa.

El Merval alcanzó una caída del 14% mensual.
Te puede interesar:

Agosto negro para acciones y bonos argentinos: caídas de hasta 25%

Según el informe "Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario" del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,3 millones de individuos compraron billetes y 576 mil vendieron en una cifra mayor a la esperada. Esa demanda implicó un promedio diario de compra de dólar efectivo en las ventanillas de los bancos de u$s162 millones. Números similares a niveles de prepandemia en 2020.

compra dolares

El gasto en dólares de los argentinos en julio llegó a u$s1.192 millones, un 41% más que en el mismo mes de 2024, que incluyen servicios turísticos en el exterior, compras con tarjeta de crédito y erogaciones en las compras de productos online.

Hubo egresos por u$s129 millones en servicios de transporte de pasajeros y u$s124 en gastos de servicios turísticos en el exterior, lo que constituye una salida neta por turismo. El total gastado con tarjeta de crédito en dólares llegó a u$s1.063 millones. De ellos, u$s146 millones correspondieron a servicios digitales que se consumen aquí pero se contratan en el extranjero. Otros u$s94 millones se gastaron en “bienes despachados mediante servicios postales”, lo que incluye a las plataformas de e-commerce que expandieron su oferta en los últimos meses.

"La estimación de gastos con tarjetas por consumos asociados a viajes alcanzó u$s952 millones en julio, como resultado de la suma de los egresos por servicios de transporte de pasajeros, operadores turísticos y la citada estimación de gastos con tarjetas por viajes”, señaló el BCRA.

Pagos de deuda y turismo, los otros dos grandes grifos de demanda de dólares

En cuanto a la deuda pública, los egresos netos representaron cerca de u$s3.200 millones, fundamentalmente como consecuencia del pago semestral de los Bonares y los Globales. Estos pagos fueron la principal razón de la caída de reservas en u$s1.107 millones durante el mes en cuestión, los cuales fueron parcialmente compensados vía ingresos de compra de dólares del Tesoro Nacional, ingresos netos de organismos internacionales y aumento de tenencias en moneda extranjera.

Respecto de los servicios, la balanza fue deficitaria en -u$s928 millones. El resultado fue, nuevamente, explicado en su mayor parte por la dinámica del turismo, que arrojó un "rojo" de u$s963 millones.

El receso de invierno se hizo sentir en la cuenta de "Consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros", ya que la demanda neta fue la más alta desde enero (otro mes con fuerte incremento estacional por vacaciones) y un 51,9% superior a la del mismo mes de 2024.

Mirá el informe completo del Banco Central

Informe_Julio_2025_250829_194457

NOTICIA EN DESARROLLO.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Banco Nación tiene como referencia una tasa del 47%.

Plazos fijos: los bancos ya pagan hasta 4,5% mensual en medio del apretón monetario del Gobierno

El ministro de Economía habló en el canal de streaming.

Luis Caputo: "El Congreso es el brazo armado legal del kirchnerismo"

La jueza Preska y otro fallo contra Argentina.

Causa de YPF: la jueza Preska rechazó el pedido del país de evitar entregar el contenido de chat y mails de altos funcionarios

El Merval no para de caer y cada tímido repunte es venta.

El Merval no levanta: cerró en mínimos de 11 meses y el riesgo país subió a 850 puntos

El equipo económico logró una refinanciación exitosa.

Deuda en pesos: el Gobierno convalidó tasas altas y logró un rollover por arriba del 100%

Luis Caputo se refirió a la suba de tasas.

Caputo reconoció que la fuerte suba de tasas "podría impactar en la actividad"

Rating Cero

Ángela Torres habló de su carrera y el lanzamiento de su nuevo álbum en Luzu.

La anécdota de Ángela Torres sobre su infancia que se hizo viral: "No lo recomiendo"

Accardi estaría saliendo con un joven que conoció en un vuelo al extterior

¿Ya olvidó a Nico Vázquez? Gimena Accardi tendría una nueva pareja

El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: Quedé bañado en sangre y casi me desmayo
play

El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: "Quedé bañado en sangre y casi me desmayo"

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

El cantante de música anunció que su presentación se reprogramó por causas ajenas al espectáculo.

Dillom anunció que su show en Vélez fue reprogramado: los motivos

Ninguno de los dos desmintió ni confirmó la historia.

¿No era real? Esta famosa pareja de Hollywood podría ser puro marketing y nunca estuvieron juntos

últimas noticias

Karina Milei y Manuel Adorni.

Adorni habló de los audios de Karina Milei: "Estamos ante un escándalo sin precedentes"

Hace 55 minutos
Ángela Torres habló de su carrera y el lanzamiento de su nuevo álbum en Luzu.

La anécdota de Ángela Torres sobre su infancia que se hizo viral: "No lo recomiendo"

Hace 56 minutos
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 30 de agosto

Hace 57 minutos
La Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) está a la cabeza del proyecto.

Empresarios de la industria textil impulsan una Ley "Anti Shein" en el Congreso

Hace 59 minutos
El colombiano Angulo y Maravilla Martínez, en el úlitmo clásico.

Es oficial: el fixture de las fechas 8, 9 y 10 con el clásico Independiente vs. Racing

Hace 1 hora