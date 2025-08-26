26 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de agosto

El oficial comenzó la semana con un fuerte salto en medio del escándalo de presuntas coimas, que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Por
El dólar oficial se acercó nuevamente al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial se acercó nuevamente al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial cotiza este martes a $1.326,49 para la compra y $1.367,98 para la venta tras una rueda de lunes con un salto de $30, superior al acumulado de la semana anterior, en el marco de la reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En tanto, el dólar blue escala a los $1.365 y en Banco Nación se comercializa a $1.370.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.
El dólar subió otros $20 y anotó un nuevo récord desde abril

Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $307,67 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza $1.326,49 para la compra y $1.367,98 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.330 para la compra y $1.370 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.345 para la compra y $1.365 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.362.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.781.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.365,65, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.362,22.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.362.

