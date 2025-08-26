Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de agosto

El oficial comenzó la semana con un fuerte salto en medio del escándalo de presuntas coimas, que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El dólar oficial se acercó nuevamente al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial cotiza este martes a $1.326,49 para la compra y $1.367,98 para la venta tras una rueda de lunes con un salto de $30 , superior al acumulado de la semana anterior, en el marco de la reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . En tanto, el dólar blue escala a los $1.365 y en Banco Nación se comercializa a $1.370.

El dólar subió otros $20 y anotó un nuevo récord desde abril

Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $307,67 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

El dólar oficial cotiza $1.326,49 para la compra y $1.367,98 para la venta .

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

La divisa estadounidense opera a $1.330 para la compra y $1.370 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.345 para la compra y $1.365 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.362.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.781.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.365,65, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.362,22.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.362.