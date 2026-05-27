Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 27 de mayo

El oficial operó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, luego del inicio de la semana corta con una leve alza. Mientras que en el mercado mayorista, referencia del mercado, trepó apenas $1,50 con respecto al cierre.

El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación , luego de una suba de $5 en el inicio de una semana corta por el feriado del 25 de Mayo. En tanto, en el mercado mayorista, referencia del mercado, trepó apenas $1,50 con respecto al cierre.

El dólar oficial escaló otra vez y quedó en su punto más alto del mes

En lo que va de 2026, las compras netas ya ascienden a u$s9.098 millones , por lo que el acumulado anual quedó cada vez más cerca de la meta de u$s10.000 millones que se había planteado el Gobierno.

El desembolso reforzó el balance del BCRA en un momento en el que el mercado sigue de cerca no solo cuánto compra la autoridad monetaria en el mercado oficial, sino también cuánto de esas compras logra traducirse en acumulación efectiva de reservas.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón , en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial mantiene la estabilidad. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.412,15 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.476,97, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.429,73.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.412 para la compra y $1.413 para la venta.