27 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 27 de mayo

El oficial operó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, luego del inicio de la semana corta con una leve alza. Mientras que en el mercado mayorista, referencia del mercado, trepó apenas $1,50 con respecto al cierre.

Por
El dólar oficial

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos.

Pexels

El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, luego de una suba de $5 en el inicio de una semana corta por el feriado del 25 de Mayo. En tanto, en el mercado mayorista, referencia del mercado, trepó apenas $1,50 con respecto al cierre.

El dólar oficial rebotó en el arranque de la semana corta.
Te puede interesar:

El dólar oficial escaló otra vez y quedó en su punto más alto del mes

En lo que va de 2026, las compras netas ya ascienden a u$s9.098 millones, por lo que el acumulado anual quedó cada vez más cerca de la meta de u$s10.000 millones que se había planteado el Gobierno.

El desembolso reforzó el balance del BCRA en un momento en el que el mercado sigue de cerca no solo cuánto compra la autoridad monetaria en el mercado oficial, sino también cuánto de esas compras logra traducirse en acumulación efectiva de reservas.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón, en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial mantiene la estabilidad.

El dólar oficial mantiene la estabilidad.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.412,15 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.476,97, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.429,73.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.412 para la compra y $1.413 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial mantiene la estabilidad en mayo.

El dólar oficial cerró cerca de los $1.420 en una jornada sin movimientos por el feriado

El dólar mantuvo una semana con cotización estable. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de mayo

¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar rebotó en el cierre de la semana: subió $15 el minorista y el oficial perforó los $1.400

El dólar oficial atraviesa la semana sin sobresaltos.

El dólar no repunta: retrocedió $10 y consolida la tendencia bajista

En abril, los argentinos gastaron más que nunca en courier. 

Cifras récord: las compras de argentinos al exterior crecieron 135,9% en abril

El superávit comercial en abril fue el más alto de la historia para un cuarto mes del año.

Récord histórico: el superávit comercial de abril alcanzó los u$s2.711 millones

Rating Cero

Pata Villanueva tuvo un accidente en Punta del Este en 2021 que la dejó al borde de la muerte.

Pata Villanueva, internada en terapia intensiva: qué dice el primer parte médico

Eduardo Carrera, conmovido tras conocer a su hija Mía.

Gran Hermano: Eduardo Carrera vio por primera vez a su hija y en redes lo fulminaron por su reacción

Moria arrinconó a Callejón por la pelea mediática y judicial con su exmarido.

"No me hablaba": se supo qué hizo Fernanda Callejón tras el cruce en vivo con Moria Casán

El exparticipante de GH quedó en vuelto en un hecho policial con su padre.

El ex Gran Hermano Thiago Medina publicó un video al borde de la censura y recibió duras criticas

Los premios Gardel generaron revuelo entre algunos famosos.

El escándalo en los premios Gardel del que hablan las figuras de la TV: "Son patéticos"

Stray Kids agotó las entradas para el Hipódromo de San Isidro en tan sólo 3 horas.

Stray Kids agotó su show en el Hipódromo de San Isidro en menos de 3 horas

últimas noticias

Pata Villanueva tuvo un accidente en Punta del Este en 2021 que la dejó al borde de la muerte.

Pata Villanueva, internada en terapia intensiva: qué dice el primer parte médico

Hace 13 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 28 de mayo

Hace 17 minutos
Gustavo Petro no podrá ser reelegido.

Elecciones presidenciales en Colombia: 14 candidatos compiten para suceder a Gustavo Petro

Hace 25 minutos
Eduardo Carrera, conmovido tras conocer a su hija Mía.

Gran Hermano: Eduardo Carrera vio por primera vez a su hija y en redes lo fulminaron por su reacción

Hace 26 minutos
El papa León XIV.

El papa León XIV condenó "la fuerte intensificación" de la guerra entre Rusia y Ucrania

Hace 30 minutos