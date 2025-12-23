Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 23 de diciembre

La divisa estadounidense cerró a $1.423,41 para la compra y $1.475,41 para la venta en el Banco Nación tras la última semana completa del año, mientras el MEP y el blue se ubican por debajo de los $1.500.

El dólar oficial lleva varias ruedas de estabilidad en el cierre de 2025.

El dólar oficial cerró este martes a $1.423,41 para la compra y $1.475,41 para la venta en el Banco Nación , luego de un comienzo de semana sin cambios , tras el anuncio del Banco Central de una modificación del esquema de bandas . En tanto, el blue y el MEP se ubican en torno a los $1.500 .

El dólar navideño cotiza abajo de los $1.500

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario .

El ministro de Economía, Luis Caputo , respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada" . "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó en el streaming Carajo.

En las últimas dos semanas, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central desde u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones .

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cerró a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió al cierre de la jornada a $1.451.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cerró a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.5739,51 mientras que el dólar MEP o Bolsa cerró a $1.577,67.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.454,50.