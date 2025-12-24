24 de diciembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de diciembre

En una jornada sin movimientos oficiales, la divisa estadounidense mantiene los valores de cierre de martes: $1.423,41 para la compra y $1.475,41 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el MEP y el blue se ubican por debajo de los $1.500.

El dólar oficial lleva varias ruedas de estabilidad en el cierre de 2025.
El dólar cerró cerca de $1.500 en la última rueda por Navidad

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó en el streaming Carajo.

En las últimas dos semanas, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central desde u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.423,41 para la compra y $1.475,41 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende al cierre de la jornada a $1.451.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.5739,51 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.577,67.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.454,50.

