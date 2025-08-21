21 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 21 de agosto

El oficial operó a $1.287,82 para la compra y $1.329,77 para la venta, en medio de la volatilidad de tasas y en un jornada política clave para el Gobierno en el Congreso. Por su parte, el blue continúa siendo el más caro del mercado.

El dólar oficial acumula un alza en lo que va de la semana.

Milei y Caputo ante unas elecciones decisivas para el futuro de la económía. 
El tipo de cambio había comenzado la semana con una ligera suba, mientras el Gobierno salió a secar la plaza de pesos con una licitación de bonos de deuda fuera de programa por $3,788 billones, para reabsorber lo que quedó afuera del llamado del miércoles pasado.

Además, con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $257,55 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó $1.287,82 para la compra y $1.329,77 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.285 para la compra y $1.325 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.320 para la compra y $1.340 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.315.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.722,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.324,36, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.321,87.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.332.

El dólar oficial cerró el miércoles con una leve suba. 

El dólar oficial tuvo un leve rebote aunque continúa cercano a los $1.300

El dólar oficial tuvo un incio de semana a la baja.

El dólar no tiene piso: bajó por otra vez y ya testea la barrera de los $1.300

El dólar oficial viene de una semana a la baja.

El dólar registró una leve suba en medio de la licitación de urgencia del Palacio de Hacienda

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Tras una semana a la baja, el dólar se acerca a los $1.300: ¿vuelve a romper el piso?

Un choripán a un dólar: la estrategia de una parrilla para fomentar las ventas

El dólar cotiza arriba de los $1.300 para la venta. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de agosto

