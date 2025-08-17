Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de agosto

En una jornada de domingo sin operaciones, y tras el viernes no laborable en Argentina, el dólar oficial cotiza a los mismos valores del jueves: $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta (en el Banco Nación a $1.310). En tanto, el blue se comercializa estable en torno a los $1.320.
Durante la semana, el tipo de cambio retrocedió en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrentaba vencimientos por $15 billones, y el Gobierno solo pudo licitar $6 billones, hecho que genera
Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $251,13 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.
dólar blue billetes divisas
El dólar oficial viene de una semana a la baja.
Stock
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.300 para la compra y $1.320 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.703.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.310,48, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.308,13.
Dólar futuro
El dólar futuro de agosto se vende a $1.332.