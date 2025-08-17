17 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de agosto

El oficial opera a $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta en una jornada de domingo sin movimientos, por lo que se mantiene la cifra del jueves, último día laborable de una semana en la que la divisa norteamericana acumuló un retroceso.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Un choripán a un dólar: la estrategia de una parrilla para fomentar las ventas

Durante la semana, el tipo de cambio retrocedió en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrentaba vencimientos por $15 billones, y el Gobierno solo pudo licitar $6 billones, hecho que genera

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $251,13 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.300 para la compra y $1.320 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.703.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.310,48, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.308,13.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.332.

