Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 2 de septiembre

El oficial operó a $1.336,46 para la compra y $1.378,91 en un inicio de semana agitado luego de la fuerte alza en la rueda del lunes, que obligó al Tesoro a intervenir en el mercado de cambios para "contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", según comunicó Pablo Quirno.

El dólar oficial comenzó la semana con un fuerte salto.

El dólar oficial comenzó la semana con un fuerte salto.

El Gobierno busca llegar a las elecciones de octubre con un dólar estable.
Qué busca el Gobierno con la intervención en el mercado en medio de la presión cambiaria

Por su parte, el dólar blue opera a $1.370 y en Banco Nación cae $10 y se comercializa a $1.375. Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central pudo incrementar las reservas y alcanzar los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero reconoció que "podría impactar en la actividad". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $330,59 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.336,46 para la compra y $1.378,91 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.340 para la compra y $1.360 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.361.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.787,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.372, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.365,62.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.407.

"Fue un gran amor": la explosiva revelación sobre el romance secreto entre Diego Maradona y Silvina Luna

