Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 2 de septiembre

El oficial operó a $1.336,46 para la compra y $1.378,91 en un inicio de semana agitado luego de la fuerte alza en la rueda del lunes, que obligó al Tesoro a intervenir en el mercado de cambios para "contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", según comunicó Pablo Quirno.

El dólar oficial comenzó la semana con un fuerte salto.

El dólar oficial cotizó este martes a $1.336,46 para la compra y $1.378,91 para la venta tras un inicio de semana con un salto de $30 , que obligó al Gobierno a intervenir en el mercado de cambios tras rozar el techo de la banda impuesta por el Ministerio de Economía luego del levantamiento del cepo: el minorista en Banco Nación cerró a $1.375. En tanto, el blue cayó $10 y cerró a $1.360

Qué busca el Gobierno con la intervención en el mercado en medio de la presión cambiaria

Por su parte, el dólar blue opera a $1.370 y en Banco Nación cae $10 y se comercializa a $1.375. Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central pudo incrementar las reservas y alcanzar los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero reconoció que "podría impactar en la actividad". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $330,59 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.336,46 para la compra y $1.378,91 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.340 para la compra y $1.360 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.361.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.787,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.372, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.365,62.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.407.