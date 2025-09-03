El incómodo momento de Manuel Wirtz y Cande Molfese durante un vivo: "No sabía"

El exitoso cantante Manuel Wirtz fue entrevistado por Perros de la calley contó sobre su disco en celebración a sus 30 años de carrera y sobre uno de sus temas más especiales llamado Rescata mi corazón, el cual fue cantado por Ruggero. En el programa estaba Cande Molfese y le tuvieron que hacer una aclaración.
Sucede que Ruggero y Cande fueron pareja durante la época de Violetta, luego continuaron y se mudaron a Nordelta. Sin embargo, una infidelidad del italiano con Karol Sevilla, la protagonista de Soy Luna, hicieron que la relación termine.
Fue por eso que, en el programa de Andy Kusnetzoff intentaron que no hable de ese cantante. “En la celebración de los 30 años del disco me estoy dando ese gusto de convocar a gente amiga como lo hice con Ruggero”, indicó Wirtz.
A lo que Molfese acotó: “Que actuó en Violetta” y el artista la destacó: “Mirá que informada está la señorita”. Pero lo que en realidad le quería decir es que ella también fue actriz de esa serie: “Yo estaba ahí. Es un temón”.
Embed - Manuel Wirzt hablando de Ruggero sin saber que es el ex-novio de Cande #ruggelaria#ruggero#ruggeropasquarelli #candemolfese #perrosdelacalle#ruggeropasquarelliedit#ruggeroedit #violetta#violettaedit#soyluna @ruggero#soylunaedit #fyp#paratii #viral #rescatamicorazón
Y cuando Manuel intentó continuar: “Ruggero fue el primer tipo que hizo la versión de la canción”. Andy intentó cortar con ese tema: “A nosotros no nos gustó mucho. Estaba bien, pero no era como la tuya”. Pero Wirtz siguió: “Hay algo puntualmente en esos 30 años, es que Ruggero nació”.
Fue entonces que Andy le habló al oído y le contó que Ruggero era el exnovio de Cande y que la había lastimado. Todo fue incómodo, pero al segundo se llenó de risas y Manuel comenzó a cantar: “Se me ha quebrado el corderito, yo no sabía. Yo no sabía de esta historia de amor. Ole” y agregó: “Los tipos zafaban con el flamenco”.
Molfese se lo tomó con gracia y completó: “Yo estaba en Disney y fue muy bueno. A mí lo que más me importa es que estuvo en muchos jóvenes y estaba tu tema. Estábamos en Polonia cantando ‘Hoy puedo morir de amor’”.