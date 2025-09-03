El incómodo momento de Manuel Wirtz y Cande Molfese durante un vivo: "No sabía" El cantante fue entrevistado en Perros de la calle y contó su experiencia de trabajar con uno de sus excompañeros en Violetta, pero Andy Kusnetzoff tuvo que intervenir y hablarle al oído.







El incómodo momento de Manuel Wirtz y Cande Molfese. Redes sociales

El exitoso cantante Manuel Wirtz fue entrevistado por Perros de la calley contó sobre su disco en celebración a sus 30 años de carrera y sobre uno de sus temas más especiales llamado Rescata mi corazón, el cual fue cantado por Ruggero. En el programa estaba Cande Molfese y le tuvieron que hacer una aclaración.

Sucede que Ruggero y Cande fueron pareja durante la época de Violetta, luego continuaron y se mudaron a Nordelta. Sin embargo, una infidelidad del italiano con Karol Sevilla, la protagonista de Soy Luna, hicieron que la relación termine.

Fue por eso que, en el programa de Andy Kusnetzoff intentaron que no hable de ese cantante. “En la celebración de los 30 años del disco me estoy dando ese gusto de convocar a gente amiga como lo hice con Ruggero”, indicó Wirtz.

A lo que Molfese acotó: “Que actuó en Violetta” y el artista la destacó: “Mirá que informada está la señorita”. Pero lo que en realidad le quería decir es que ella también fue actriz de esa serie: “Yo estaba ahí. Es un temón”.