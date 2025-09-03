Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron El coach debió tomar una decisión ante un empate entre tres participantes, algo que no sucedió nunca desde su inicio, y su elección fue cuestionada.







Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado. Redes sociales

En la nueva etapa de La Voz Argentina, Luck Ra tuvo que elegir a tres participantes como indica el reglamento para que pasen de ronda, pero se dio algo insólito porque también tuvo que desempatar entre tres concursantes y definir quién quedaba eliminado, situación que fue cuestionada en redes sociales.

Los integrantes del equipo del cantante de cuarteto hicieron su primera participación en el primer round de los shows en vivo en el Todos contra todos. En primera instancia, Luck Ra eligió a tres participantes como los mejores de su equipo y los otros debían ser elegidos por el jurado.

Los que pasaron fueron: Nicolás Behringer, la dupla Enrique y Tomás Olmos y Emma Roach. Luego, Federico Mestre y Thomas Dantas fueron elegidos por los otros jurados y faltaban dos finalistas más.

Eduardo Desimone es el nuevo eliminado del Team Luck Ra

Después de una noche intensa, dejó la competencia y se despidió con todo el cariño de sus compañeros.



#LaVozArgentina con Nico Occhiato También en HBO MAX — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 3, 2025 Sin embargo, algo inesperado pasó: hubo un empate entre tres participantes: "Se acaba de dar una situación muy particular, así votaron los coaches, el mismo criterio". Fue entonces que él debía elegir entre Nathalie Aponte, Lucas Barros y Eduardo Desimone.

“Esto es difícil y asumo mi error de tal vez de no darle las canciones correctas. Para la persona que no quede quizás sea injusto, pero la vida sigue", inició Luckra y continuó: "La primera que continúa es Nathalie". Después eligió a Lucas y Eduardo quedó afuera.

Las redes sociales lo cuestionaron por la decisión y consideraron que debía quedarse y elegirlo por los otros talentos. “Es cualquiera”, “Mala decisión de Luck Ra”, “¿Cómo se va a quedar afuera Eduardo?”, “No entiende nada Luck Ra”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.