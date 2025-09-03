IR A
IR A

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

El coach debió tomar una decisión ante un empate entre tres participantes, algo que no sucedió nunca desde su inicio, y su elección fue cuestionada.

Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Redes sociales

En la nueva etapa de La Voz Argentina, Luck Ra tuvo que elegir a tres participantes como indica el reglamento para que pasen de ronda, pero se dio algo insólito porque también tuvo que desempatar entre tres concursantes y definir quién quedaba eliminado, situación que fue cuestionada en redes sociales.

La cantante se volvió viral por su comentario en La Voz Argentina.
Te puede interesar:

El filoso comentario de Lali Espósito previo a las elecciones: "Voten bien"

Los integrantes del equipo del cantante de cuarteto hicieron su primera participación en el primer round de los shows en vivo en el Todos contra todos. En primera instancia, Luck Ra eligió a tres participantes como los mejores de su equipo y los otros debían ser elegidos por el jurado.

Los que pasaron fueron: Nicolás Behringer, la dupla Enrique y Tomás Olmos y Emma Roach. Luego, Federico Mestre y Thomas Dantas fueron elegidos por los otros jurados y faltaban dos finalistas más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaVozArgentina/status/1963064945198715326&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, algo inesperado pasó: hubo un empate entre tres participantes: "Se acaba de dar una situación muy particular, así votaron los coaches, el mismo criterio”. Fue entonces que él debía elegir entre Nathalie Aponte, Lucas Barros y Eduardo Desimone.

“Esto es difícil y asumo mi error de tal vez de no darle las canciones correctas. Para la persona que no quede quizás sea injusto, pero la vida sigue", inició Luckra y continuó: "La primera que continúa es Nathalie". Después eligió a Lucas y Eduardo quedó afuera.

Las redes sociales lo cuestionaron por la decisión y consideraron que debía quedarse y elegirlo por los otros talentos. “Es cualquiera”, “Mala decisión de Luck Ra”, “¿Cómo se va a quedar afuera Eduardo?”, “No entiende nada Luck Ra”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las redes sociales denunciaron playback en La Voz Argentina 2025

Video: las redes sociales denunciaron playback en La Voz Argentina 2025

Telefe levanta La Voz Argentina 2025.

Telefe levanta La Voz Argentina 2025: los motivos

La Voz Argentina cambia de horario.

La drástica decisión de Telefe con La Voz Argentina para mejorar el rating

¿Qué participante eliminado regresará a la competencia?
play

La Voz Argentina 2025: qué participante eliminado regresará en la próxima gala

Cómo votar a tu favorito en La Voz Argentina.

Cómo votar a tu participante favorito en La Voz Argentina y hasta cuándo hay tiempo

Insólito error en La Voz Argentina.

Insólito error en La Voz Argentina: filtraron los nombres de los participantes que no avanzarán de ronda

últimas noticias

play
La rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: la reconocida actriz y empresaria, compartió con sus seguidores su hábito de cuidado facial.

Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: qué debés saber antes de implementarla

Hace 17 minutos
Messi anunció que frente a Venezuela será su último partido por Eliminatorias de loca, ¿y definitiva?

¿Partido despedida en Eliminatorios con la Selección? Messi no viajaría para jugar frente a Ecuador

Hace 17 minutos
Los trabajadores de ARCA informaron que estarán atentos a ciertos aspectos puntuales este mes

ARCA busca detectar inconsistencias en el monotributo: qué debés saber

Hace 17 minutos
Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Hace 27 minutos
Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Hace 36 minutos