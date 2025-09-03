3 de septiembre de 2025 Inicio
Diego Spagnuolo cambió su versión en medio del escándalo por coimas: "¿Quién me grabó? No se los voy a decir"

Tras difundirse sus audios, a los que se sumaron posteriormente los de Karina Milei y que desataron las horas más críticas para el gobierno de Javier Milei, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad ofreció dos historias diferentes sobre el autor de las grabaciones que lo tienen como protagonista.

Mientras continúa el escándalo de las coimas y presunto entramado de corrupción en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se conoció que Diego Spagnuolo brindó dos versiones sobre el origen de estas grabaciones que desconcertaron al gobierno de Javier Milei, en medio de una crisis sin precedentes.

Milei, en la previa del cierre de campaña en Moreno: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

Según información que brindó Ámbito Financiero, la primera versión que brindó Spagnuolo apuntó a Natalia Basil, esposa del consultor de campañas políticas, Fernando Cerimedo. Ella era la encargada de compras en ANDIS, al momento que Spagnuolo fue grabado, hace un año.

"Basil estuvo de mayo a noviembre de 2024, después la echaron y se la llevaron a AYSA", contó Gabriel Morini, periodista autor de la nota publicada en Ámbito Financiero, en diálogo con el programa Mañanas Argentinas por la pantalla de C5N.

Con el correr de las horas, a medida que el escándalo crecía, el Gobierno volvió a interrogar a Spagnuolo: "No es la que dicen. ¿Quién me grabó? No se los voy a decir", respondió. "Fueron seis horas que el Gobierno aguardó la renuncia de Spagnuolo, incluso circuló un borrador sobre que iba a plantear agotamiento moral, por la difusión de los audios para apartarse", añadió el periodista.

Lo que derivó en su salida y en un comunicado publicado por la Oficina del Presidente el 21 de agosto pasado. "Ahí se termina de fracturar la relación, ya no tiene más los teléfonos y no hay más contacto con nadie del Poder Ejecutivo", aseguró Morini.

A pesar de esto, cuando aparecen los audios que involucrarían a Karina Milei, es donde estalla la crisis general y se convoca a un comité de crisis "para contener a Javier Milei, que estaba enfurecido con la posibilidad que se sigan difundiendo audios de su hermana", afirmó el periodista.

En simultáneo, un fallo del juez Patricio Maraniello prohibió que se difundan las grabaciones que involucran a la hermana del presidente Javier Milei y, presuntamente, reproducen conversaciones privadas dentro de Casa Rosada. La decisión se produjo luego de que el Gobierno denunciara una "operación de inteligencia ilegal".

"Patricia Bullrich aprovecha a través de Fernando Soto, representante del Ministerio de Seguridad Nacional, hacer no solo la medida cautelar, respecto de la libertad de expresión, que marca la censura previa. Que responde a los enemigos históricos de Bullrich, que a los que efectivamente estaba ocurriendo en este momento, ahí también se produce un quiebre dentro de los funcionarios", sentenció Morini.

Marianello tiene denuncias en el Consejo de la Magistratura, por acoso sexual y acoso laboral. "Una de las testigos del tema de acoso laboral es la hija del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos", cerró el periodista de Ámbito Financiero.

