El capitán de la Selección argentina sorprendió a los espectadores en el Teatro Lola Membrives. Al final de la función subió al escenario, saludo a los actores y habló tímidamente con el público. Sin embargo, usuarios de redes sociales notaron una ausencia importante.

Lionel Messi decidió ir a ver la exitosa obra Rocky, protagonizada por Nicolás Vázquez, y sorprendió al público del Teatro Lola Membrives. El capitán de la Selección Argentina subió al escenario y habló tímidamente con los presentes, sin embargo, la ausencia de Antonela Roccuzzo y sus hijos llamó la atención a los presentes.

Previo al encuentro entre Argentina y Venezuela, Lionel Messi decidió salir con su familia , su madre Cecilia, su padre Jorge, sus dos hermanos y sus sobrinos, a un plan diferente: ver la obra de teatro Rocky .

La selección del campeón del mundo fue el espectáculo de su amigo Nicolás Vázquez , que recientemente estuvo en el foco de la tormenta tras su separación con Gimena Accardi .

A pesar de que pasó desapercibido entre el público, al final de la función los actores y los presentes, se dieron cuenta que Messi estaba sentado en una de las butacas y lo invitaron a subirse al escenario y a decir unas palabras.

"La verdad que fue espectacular. Son unos fenómenos todos. Para mí, como vos dijiste, esta es una noche muy, muy especial. No se da siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario ", expresó el número uno del fútbol mundial.

Los ausentes durante esta salida fueron Antonela Roccuzzo y, los tres hijos que comparten, Thiago, Mateo y Ciro, quienes por el momento estarían en Estados Unidos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nico Vazquez (@nicovazquezok)

Eso no es todo en redes sociales, Nicolás Vázquez compartió un reel con una sentida dedicatoria para Lionel Messi: "Una noche inolvidable, con una persona única e inigualable. Un amigo, un ser humano excepcional y, además, el mejor jugador de la historia", escribió en el posteo.

"Gracias por visitarnos y por venir a ver Rocky. Porque como siempre digo: Rocky somos todos, y si hay alguien que representa eso, sos vos. Haber compartido esta noche junto a tu familia, a quienes también quiero mucho, y que hayan disfrutado como cualquier familia normal, me llena de amor y de satisfacción", sentenció.