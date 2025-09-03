Estaba en Los 4 Fantásticos antes de Marvel pero hizo una crítica y lo despidieron: de quién se trata Chris Columbus se encontraba involucrado en la versión de la primera familia de Marvel de 2005, pero su experiencia en el género de superhéroes terminó antes de los que esperaba.







Columbus, el director de los cuatro fantásticos que fue despedido y a su vez, manifestó no querer saber más nada con Marvel.

Hay jefes a los que no les gusta que sus empleados tengan una opinión. El director Chris Columbus tenía demasiadas, según le dijo su superior de 20th Century Fox, cuando el estudio estaba trabajando en Los 4 Fantásticos (2005). ¿El resultado? Su despido.

Columbus, director de Harry Potter y la piedra filosofal (2001) y Harry Potter y la cámara secreta (2002), está acreditado en el filme dirigido por Tim Story como productor ejecutivo, pero ha contado en el podcast Fade to Black que no tiene "nada que ver con ella".

En lo que respecta a la película Los 4 Fantásticos, contó con Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans y Michael Chiklis como los superhéroes protagonistas. La película recaudó 333.5 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 100 millones de dólares. Fue un éxito comercial. Su secuela, Los 4 Fantásticos y Silver Surfer (2007), sumó 301.9 millones de dólares y costó 130 millones de dólares. Ambas fueron un éxito comercial, pero un fracaso de crítica. Sin embargo, tal y como reveló Gruffudd recientemente, el plan era hacer una trilogía. Nunca ocurrió.

A qué director lo despidieron de Los 4 Fantásticos antes de que llegue Marvel "Estábamos en una situación extraña", ha comenzado el cineasta. "En la primera Los 4 Fantásticos, había trabajado en el guion. Había muchos escritores involucrados. Iban a hacer una película y yo la producía. Quedé con el director y tenía algunas ideas. Básicamente, le dije: 'Algunos de estos 'concept art' deberían parecerse más a Jack Kirby, el creador de Los Cuatro Fantásticos, y deberían parecerse más a la Edad de Plata de Marvel'. Me fui de la reunión y, en mi camino de vuelta a casa, recibí una llamada del jefe de 20th Century Fox que me dijo que estaba despedido y que opinaba demasiado".

columbus Lo cierto es que Columbus, por esa época, estaba interesado en el género de superhéroes, pero su experiencia con Los 4 Fantásticos le pasó factura. "Probablemente me amargó un poco", ha reconocido. Antes de su despido, había estado cerca de involucrarse en Spider-Man antes de que Sam Raimi se hiciera con el filme y también escribió un guion de Daredevil.

Actualmente, Columbus ha confirmado que no está interesado en hacer una película de superhéroes. "Con los años, la gente lo ha hecho tan bien que, personalmente, perdí el interés en hacer una película de superhéroes", ha indicado. "Empezó un poco con Spider-Man 2. Cuando vi lo que Sam Raimi hizo, pensé que era una película de superhéroes perfecta. Sin duda, The Batman de Matt Reeves con Robert Pattinson también es una película brillante. Me di cuenta de que ya no tengo ganas de hacer esas películas porque la gente las está haciendo mejor de lo que yo podría en este momento de mi carrera".