Tensión por el acto de Milei en Moreno: la intendenta le pidió a los vecinos "que no se acerquen"

Mariel Fernández cuestionó la organización del evento en el Club Villa Ángela, de la localidad de Trujui, y advirtió por la seguridad del Presidente, a cargo de Casa Militar. “Hay revuelo y preocupación", señaló.

Por
"Nadie que se quiera manifestar se acerque al acto por favor"

"Nadie que se quiera manifestar se acerque al acto por favor”, afirmó la intendenta. 

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, alertó este miércoles a los vecinos por el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la localidad bonaerense y le pidió que "no se acerquen" para evitar conflictos mayores. Además, cuestionó la organización del evento en el Club Villa Ángela, de la localidad de Trujui, donde el presidente Javier Milei será el principal orador.

“Hay revuelo y preocupación, no porque le vaya a pasar algo al Presidente, sino porque quiero cuidar a la población de Moreno y le estoy pidiendo a todos que no se acerquen al acto, que nadie que se quiera manifestar se acerque al acto por favor”, señaló la dirigenta en una entrevista por Radio 10.

En el mismo sentido, remarcó que su principal preocupación es que "las personas que se quieran manifestar, hoy no es el día". En tal sentido, denunció: "Están ofreciendo plata y mercadería para ir al acto, hay información que vienen barras bravas de otros lugares. Eso es lo que más me preocupa”.

Si Milei llega a tener un problema es responsabilidad del seno de la organización del acto, yo creo que a ellos lo que están tratando de hacer es ocultar a través de hechos de violencia y supuestos atentados contra el Presidente las denuncias por corrupción que tiene su hermana y las escuchas telefónicas de como le están robando a la gente con discapacidad”, alertó Mariel Fernandez al ser entrevistada por Jorge Rial en el programa radial de Argenzuela.

TENSIÓN por el CIERRE de CAMPAÑA de MILEI en MORENO: QUÉ CARACTERÍSTICAS tiene el LUGAR

En relación a la denuncia realizada sobre el ofrecimiento de dinero a vecinos de Moreno para que asistan al acto de esta tarde, Mariel Fernández reveló que la personas del club con la que el Gobierno arregló para llevar a cabo el evento, "le ofreció a una funcionaria nuestra que le da de baja el acto si nosotros le pagamos”.

“A mí me molesta mucho eso, yo no me manejo de esa manera. El que quiera estar con un espacio político es porque tenga convicciones. Milei pidió y habló con los clubes más importantes de Moreno y nadie le quiso prestar (el lugar) y encontraron ese lugar que es un club bien de barrio, un potrero”, completó.

Uno por uno, los riesgos del acto de Javier Milei en Moreno

  • Es el potrero de un "club barrial", sin infraestructura para recibir al Presidente y a 10.000 personas
  • Alambrado precario, calles de barro y zona con potencial de anegamiento. No pueden circular vehículos blindados
  • Poca iluminación en el club y las calles de acceso
  • Las calles están rodeadas de escombros que pueden ser arrojados
  • No hay vía de escape para garantizar evacuación adecuada del Presidente y su comitiva
  • No hay lugar para estacionar los vehículos oficiales ni los 100 micros de militantes que se esperan
  • No hay dos ingresos, por lo cual autoridades y público ingresarían por el mismo lugar
  • El acceso único dificulta el control de personas ajenas al evento
