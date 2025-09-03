3 de septiembre de 2025 Inicio
Tras homenajear 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, China, Rusia y Corea del Norte sellaron su alianza

Los líderes Vladímir Putin y Kim Jong-un participaron de un desfile en Beijing donde se realizó un despliegue de armamento junto a miles de soldados. "El rejuvenecimiento de la nación china es imparable y la causa de la paz y el desarrollo de la humanidad prevalecerá", expresó el presidente chino.

Xi Jinping exhibe poder militar en el mayor desfile de la historia de China con Putin y Kim Jong-un

China, Rusia y Corea del Norte sellaron su alianza durante el homenaje los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, para desafiar al Occidente. Durante el multitudinario desfile militar, los líderes Vladímir Putin y Kim Jong-un encabezaron el despliegue de armamento militar.

El desfile estuvo encabezado por el presidente chino, Xi Jinping, junto a su par ruso, Vladímir Putin y, norcoreano Kim Jong-un, una escena inédita hasta el momento, donde se mostraron los tres juntos en señal de "unidad", según la propaganda oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BloombergTV/status/1963058989547110711&partner=&hide_thread=false

"El rejuvenecimiento de la nación china es imparable y la causa de la paz y el desarrollo de la humanidad prevalecerá", expresó Jinping y, en esta línea añadió que "la humanidad se enfrenta nuevamente a una elección entre la paz y la guerra, el diálogo o la confrontación, y los resultados en los que todos ganan o los juegos de suma cero".

Los tres líderes se mostraron caminando sobre una alfombra roja, en el marco de las tensiones que tiene Rusia con Estados Unidos y Ucrania, por la guerra en el territorio ruso ucraniano. Durante la ceremonia, el Ejército Popular de Liberación de China exhibió drones submarinos, misiles antibuque y sistemas antimisiles.

Desfile China 3-9-25

Frente a una multitud de 50 mil personas, Xi Jiping expresó "hoy, la humanidad se enfrenta a la elección entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, ganar-ganar o suma cero".

En paralelo, durante su visita a China este miércoles, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que está dispuesto a reunirse con su par ucraniano, Volodimir Zelenski. "En cuanto a una reunión con Zelenski, nunca he descartado la posibilidad. Pero ¿tiene sentido? Ya veremos", aseguró el mandatario, según información de Reuters.

