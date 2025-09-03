IR A
IR A

De qué se trata El club del crimen de los jueves, la película que la está rompiendo en Netflix

Las comedias acerca de las resoluciones de crímenes son casi un subgénero dentro del policial. El club del crimen de los jueves, producida por Amblin, la productora de Steven Spielberg, acaba de ser estrenada por Netflix.

El club del crimen de los jueves

El club del crimen de los jueves, una película estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.

Las comedias acerca de las resoluciones de crímenes son casi un subgénero dentro del policial. El club del crimen de los jueves, producida por Amblin, la productora de Steven Spielberg y que acaba de estrenar Netflix, tiene todo para ser el éxito que ya es (hasta incluye la investigación de una muerte por fentanilo), y para continuar con la saga, ya que es una serie de, hasta ahora, cuatro libros. Y el quinto sale ahora en septiembre.

Esta serie española de Netflix se basa en un crimen que conmocionó al país.
Te puede interesar:

Está en Netflix, es una serie adictiva y todo el mundo la debe ver

Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie son los cuatro hospedados de la tercera edad, en una residencia británica que se dedican a investigar casos que han quedado sin encontrar al culpable. Y la dirigió Chris Columbus, sí, el de Mi pobre angelito, Papá por siempre y las dos primeras películas de Harry Potter.

La novela original es de Richard Osman, presentador y productor de programas de juegos británico, y también novelista desde que arrancó con esta saga en el año 2020. El humor es una marca indeleble que tienen los trabajos de Osman, y El club del crimen de los jueves no le escapa a eso.

Sinopsis de El club del crimen de los jueves, la película furor en Netflix

El caso que tratan de desenredar la ex agente o espía Elizabeth (Mirren), el ex sindicalista Ron (Brosnan), el psiquiatra Ibrahim (Kingsley) y la enfermera Joyce (Imrie) sucedió en los ‘70. Una joven cae desde la ventana de un segundo piso y muere. Bueno, también llevaba un cuchillo clavado en el estómago. Y quien ve todo desde la calle es su novio, quien no hace nada por evitar que la joven se desangre.

Así arranca el filme, y la trama se complejiza cuando se produzca el asesinato de uno de los dueños de Coopers Chase (el lugar donde viven los ancianos, que también tiene convenientemente un cementerio), quien había planteado su deseo de vender los terrenos y edificar departamentos.

No conviene contar más en cuanto al hilo de la historia. La novela en la que se basa la película tiene 447 páginas, de ahí que más de un lector haya puesto el grito en el cielo, o mejor dicho en las redes, porque la adaptación no solo cercenó escenas -totalmente entendible por la duración del filme- sino que a algunos personajes les han cambiado el carácter (Joyce parece que era más de coquetear).

el-club-del-crimen-de-los-jueves-reparto

Tráiler de El club del crimen de los jueves

Embed - El club del crimen de los jueves | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El club del crimen de los jueves

  • Helen Mirren como Elizabeth Best
  • Pierce Brosnan como Ron
  • Celia Imrie como Joyce
  • Ben Kingsley como Ibrahim Arif
  • Daniel Mays como DCI Chris Hudson
  • David Tennant como Ian Ventham
  • Jonathan Pryce como Stephen Best
  • Naomi Ackie como Donna De Freitas
el club

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En Netflix se estrenó una película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix.
play

Esta es la película que produjo Steven Spielberg y desde su estreno es lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Tras salir de la prisión por un crimen que no cometió, un hombre se reconectará con su familia a través de su pequeña sobrina.
play

Está en Netflix, es un drama turco y muchos se sienten identificados con su trama

De qué se trata esta imperdible película turca.
play

Está en Netflix, es un drama turco y es una película espectacular: no te la pierdas

Mi vida con los chicos Walter, un serie televisiva estadounidense que está siendo tendencia en la gran N roja.
play

Mi vida con los chicos Walter, la serie del momento en Netflix: de qué se trata la romántica historia

Dos tumbas, una miniserie española que está disponible en Netflix y está siendo furor en agosto 2025.
play

Dos tumbas es la miniserie española de Netflix que es furor con su trama de venganza: de cuál se trata

De qué se trata esta imperdible serie que se estrenará pronto. 
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es protagonizada por Joaquín Furriel

últimas noticias

Javier Milei brindó una nueva entrevista a un medio internacional desde Casa Rosada.

Milei, en la previa del cierre de campaña en Moreno: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

Hace 8 minutos
play
La rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: la reconocida actriz y empresaria, compartió con sus seguidores su hábito de cuidado facial.

Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: qué debés saber antes de implementarla

Hace 24 minutos
Messi anunció que frente a Venezuela será su último partido por Eliminatorias de loca, ¿y definitiva?

¿Partido despedida en Eliminatorios con la Selección? Messi no viajaría para jugar frente a Ecuador

Hace 24 minutos
Los trabajadores de ARCA informaron que estarán atentos a ciertos aspectos puntuales este mes

ARCA busca detectar inconsistencias en el monotributo: qué debés saber

Hace 24 minutos
Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Hace 34 minutos