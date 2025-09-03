De qué se trata El club del crimen de los jueves, la película que la está rompiendo en Netflix Las comedias acerca de las resoluciones de crímenes son casi un subgénero dentro del policial. El club del crimen de los jueves, producida por Amblin, la productora de Steven Spielberg, acaba de ser estrenada por Netflix.







Las comedias acerca de las resoluciones de crímenes son casi un subgénero dentro del policial. El club del crimen de los jueves, producida por Amblin, la productora de Steven Spielberg y que acaba de estrenar Netflix, tiene todo para ser el éxito que ya es (hasta incluye la investigación de una muerte por fentanilo), y para continuar con la saga, ya que es una serie de, hasta ahora, cuatro libros. Y el quinto sale ahora en septiembre.

Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie son los cuatro hospedados de la tercera edad, en una residencia británica que se dedican a investigar casos que han quedado sin encontrar al culpable. Y la dirigió Chris Columbus, sí, el de Mi pobre angelito, Papá por siempre y las dos primeras películas de Harry Potter.

La novela original es de Richard Osman, presentador y productor de programas de juegos británico, y también novelista desde que arrancó con esta saga en el año 2020. El humor es una marca indeleble que tienen los trabajos de Osman, y El club del crimen de los jueves no le escapa a eso.

Sinopsis de El club del crimen de los jueves, la película furor en Netflix El caso que tratan de desenredar la ex agente o espía Elizabeth (Mirren), el ex sindicalista Ron (Brosnan), el psiquiatra Ibrahim (Kingsley) y la enfermera Joyce (Imrie) sucedió en los ‘70. Una joven cae desde la ventana de un segundo piso y muere. Bueno, también llevaba un cuchillo clavado en el estómago. Y quien ve todo desde la calle es su novio, quien no hace nada por evitar que la joven se desangre.

Así arranca el filme, y la trama se complejiza cuando se produzca el asesinato de uno de los dueños de Coopers Chase (el lugar donde viven los ancianos, que también tiene convenientemente un cementerio), quien había planteado su deseo de vender los terrenos y edificar departamentos.

No conviene contar más en cuanto al hilo de la historia. La novela en la que se basa la película tiene 447 páginas, de ahí que más de un lector haya puesto el grito en el cielo, o mejor dicho en las redes, porque la adaptación no solo cercenó escenas -totalmente entendible por la duración del filme- sino que a algunos personajes les han cambiado el carácter (Joyce parece que era más de coquetear). Reparto de El club del crimen de los jueves Helen Mirren como Elizabeth Best

como Elizabeth Best Pierce Brosnan como Ron

como Ron Celia Imrie como Joyce

como Joyce Ben Kingsley como Ibrahim Arif

como Ibrahim Arif Daniel Mays como DCI Chris Hudson

como DCI Chris Hudson David Tennant como Ian Ventham

como Ian Ventham Jonathan Pryce como Stephen Best

como Stephen Best Naomi Ackie como Donna De Freitas el club