Javier Milei encabezó la primera reunión de Gabinete tras la filtración de los audios El Presidente recibió en Casa Rosada a los ministros, en un encuentro del que también participaron Martín Menem y Karina Milei. El último encuentro había sido el 15 de agosto, antes de que estallara el escándalo de las coimas en ANDIS. Por







En medio del escándalo, Milei posó junto al Gabinete. NA

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles una nueva reunión de Gabinete, la primera desde que estallara el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y desde que aparecieran audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo, y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El mandatario llegó a Casa Rosada minutos antes de las 9 y, media hora después, recibió a su equipo en la mesa ovalada del salón Eva Perón. Participaron el vocero presidencial, Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

También estuvieron presentes la mayoría de los ministros: de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; de Economía, Luis Caputo; de Defensa, Luis Petri; de Salud, Mario Lugones; de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Además, se sumaron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli. La mesa se completó con dos de las figuras más importantes del Gobierno: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La última reunión de Gabinete había sido el 15 de agosto, antes de que estallara el escándalo de coimas en ANDIS que sacudió a la administración libertaria. Este miércoles, el juez federal Julián Ercolini delegó al fiscal Carlos Stornelli la causa en la que se investiga si hubo, tal como denunció el Gobierno, maniobras de espionaje ilegal.