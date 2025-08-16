Mal debut de Los Pumas en el Rugby Championship: perdieron 24-41 frente a los All Blacks en Córdoba Ante una multitud en el Mario Alberto Kempes, la Selección argentina de rugby no tuvo el mejor arranque en el torneo más importante del hemisferio sur y cayó ante la potencia de Nueva Zelanda. Por







La Selección argentina de rugby no tuvo su debut soñado.

Los Pumas no pudieron ante la categoría de los All Blacks y perdieron por 24 a 41 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la 1ª fecha del Rugby Championship, el torneo más importante del hemisferio sur. A pesar de un mal primer tiempo, la Selección argentina de rugby se recuperó en el complemento pero no le alcanzó ante la potencia de Nueva Zelanda. La revancha será el próximo sábado, en Liniers.

Más de 50.000 personas en Córdoba formaron parte de un marco extraordinario para observar el debut del equipo de Felipe Contepomi en el torneo internacional que también integran las potencias Sudáfrica y Australia. Y aunque la expectativa era mucha, la actuación del conjunto oceánico borró de un plumazo la esperanza argentina de un estreno histórico.

los pumas AP El equipo neozelandés fue letal en el primer tiempo, con tries de Sevu Reece, Cortez Ratima y Ardie Savea, y una conducción efectiva de Beauden Barrett. A pesar de un try de Rodrigo Isgró y el esfuerzo argentino, que pecó con infracciones ingenuas y errores de manejo, Los Pumas se fueron al descanso 31-10 abajo.

En la segunda etapa, apareció la reacción albiceleste, a pura garra y a la altura físicamente de una potencia como el rival. Llegaron los tries de Tomás Albornoz, la figura de Argentina, y Joaquín Oviedo, y el local se acercó en el marcador con un 31-24 parcial y se puso a tiro cuando parecía impensado en el entretiempo.

Sin embargo, cuando Los Pumas iban por la hazaña, los All Blacks recuperaron el control y sentenciaron el partido con dos nuevos tries. Samisoni Taukei'aho lastimó el ingoal local en dos oportunidades y dejó con las manos vacías a la Albiceleste. De esta manera, el próximo sábado, a las 18.10, el equipo entrenado por Contempomi buscará revancha ante los neozelandeses en el estadio José Amalfitani, en Liniers, por la 2ª fecha del Rugby Championship.

Mirá el resumen de la derrota de Los Pumas frente a los All Blacks