16 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Mal debut de Los Pumas en el Rugby Championship: perdieron 24-41 frente a los All Blacks en Córdoba

Ante una multitud en el Mario Alberto Kempes, la Selección argentina de rugby no tuvo el mejor arranque en el torneo más importante del hemisferio sur y cayó ante la potencia de Nueva Zelanda.

Por
La Selección argentina de rugby no tuvo su debut soñado.

La Selección argentina de rugby no tuvo su debut soñado.

Los Pumas no pudieron ante la categoría de los All Blacks y perdieron por 24 a 41 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la 1ª fecha del Rugby Championship, el torneo más importante del hemisferio sur. A pesar de un mal primer tiempo, la Selección argentina de rugby se recuperó en el complemento pero no le alcanzó ante la potencia de Nueva Zelanda. La revancha será el próximo sábado, en Liniers.

Hace un año, Los Pumas hacían historia en Wellington ante los All Blacks.
Te puede interesar:

Arranca el Rugby Championship y en C5N se vive de la mano de Alejandro Coccia

Más de 50.000 personas en Córdoba formaron parte de un marco extraordinario para observar el debut del equipo de Felipe Contepomi en el torneo internacional que también integran las potencias Sudáfrica y Australia. Y aunque la expectativa era mucha, la actuación del conjunto oceánico borró de un plumazo la esperanza argentina de un estreno histórico.

los pumas

El equipo neozelandés fue letal en el primer tiempo, con tries de Sevu Reece, Cortez Ratima y Ardie Savea, y una conducción efectiva de Beauden Barrett. A pesar de un try de Rodrigo Isgró y el esfuerzo argentino, que pecó con infracciones ingenuas y errores de manejo, Los Pumas se fueron al descanso 31-10 abajo.

En la segunda etapa, apareció la reacción albiceleste, a pura garra y a la altura físicamente de una potencia como el rival. Llegaron los tries de Tomás Albornoz, la figura de Argentina, y Joaquín Oviedo, y el local se acercó en el marcador con un 31-24 parcial y se puso a tiro cuando parecía impensado en el entretiempo.

Sin embargo, cuando Los Pumas iban por la hazaña, los All Blacks recuperaron el control y sentenciaron el partido con dos nuevos tries. Samisoni Taukei'aho lastimó el ingoal local en dos oportunidades y dejó con las manos vacías a la Albiceleste. De esta manera, el próximo sábado, a las 18.10, el equipo entrenado por Contempomi buscará revancha ante los neozelandeses en el estadio José Amalfitani, en Liniers, por la 2ª fecha del Rugby Championship.

los pumas all blacks cordoba

Mirá el resumen de la derrota de Los Pumas frente a los All Blacks

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Gran gesto de los All Blacks: visitaron a los Espartanos en la Unidad 48 de San Martín

Alejandro Coccia, máximo referente de la profesión en la materia.

Los fanáticos del rugby tendrán su programa en C5N: Alejandro Coccia llega con Adentro

Los All Blacks levantaron un auto que había quedadoenganchado en uno los pilotes que hay para separar la vereda

Video: la sorpresiva actividad de los All Blacks en plena Ciudad de Buenos Aires

Todo Platense celebra su primer triunfo en el Clausura.
play

Con un arbitraje escandaloso, Platense superó por 2-1 a San Lorenzo y le sacó el invicto

Este jugador consiguió la histórica Premier League 2011-2012 con el City.

Jugó la Champions League y le mintió a su club sobre su lesión: se lastimó teniendo relaciones sexuales

El entrenador Renato Paiva decidió enviarlo a la cancha en lugar de Deyverson, pero el cambio no se dio de inmediato.

El ex River y San Lorenzo que juega en Brasil y acaba de vivir una situación incómoda en su nuevo equipo

Rating Cero

play

"No tiene que tener vergüenza de decir que es de derecha": polémica en Indomables por Guillermo Francella

Alberto Martín construyó una exitosa carrera en el espectáculo argentino.
play

Murió Alberto Martín, reconocido y querido actor argentino, después de atravesar una dura enfermedad

El actor dijo estar desilusionado por los dichos de su colega contra el cine nacional.

Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino: "Por suerte no milita"

El actor habló del carisma del expresidente frente al carácter agresivo del actual mandatario.
play

Leonardo Sbaraglia destrozó a Javier Milei: "Lo que estamos viviendo en Argentina es una pesadilla"

Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.
play

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.
play

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

últimas noticias

El conductor de Minuto Uno brindó su opinión política en TVR.

Gustavo Sylvestre, tras el cierre de candidatos: "El contraste entre las listas del peronismo y de LLA es notable"

Hace 10 minutos
play

"No tiene que tener vergüenza de decir que es de derecha": polémica en Indomables por Guillermo Francella

Hace 1 hora
play
La Selección argentina de rugby no tuvo su debut soñado.

Mal debut de Los Pumas en el Rugby Championship: perdieron 24-41 frente a los All Blacks en Córdoba

Hace 1 hora
El presidente Milei, al llegar al evento.

Milei habló en una conferencia ultraliberal: "La película Homo Argentum muestra el problema que es la justicia social"

Hace 1 hora
play

Taiana, candidato a diputado por el peronismo en Provincia: "Es un orgullo y demuestra lo importante de la unidad"

Hace 2 horas