Milei habló en una conferencia ultraliberal: "La película Homo Argentum muestra el problema que es la justicia social"

El presidente Javier Milei es el principal orador de la segunda jornada del Liberty International World Conference, un evento organizado por la International Society for Individual Liberty (ISIL). La conferencia reunirá a destacados exponentes del liberalismo, incluyendo al presidente Javier Milei, y al economista y político Alberto Benegas Lynch (h).
Tras su discurso de campaña esta semana en La Plata, Milei vuelve a apuntar contra sus detractores y a defender los éxitos de su modelo económico.
Estos son los principales momentos de su discurso:
"Los colectivistas sometieron a la Argentina a un siglo de miseria"
"La película Homo Argentum es una obra de arte y sus viñetas llaman a una profunda reflexión sobre todo la últimam que plantea de manera brutal el problema de la llamada Justicia Social".
"La justicia social es un robo, es injusta y criminal"
"Les estamos ganando la batalla cultural y la seguiremos dando hasta hacerlos sentir vergüenza de la basura que son".
"La economía se está expandiendo todos los días, mientras aumentan de forma importantes los salarios y las jubilaciones las multiplicamos por cuatro".
"Y encima tienen el tupé de criticar al milagro argentino".
"Estamos haciendo lo que ha funcionada en el mundo a lo largo de la historia, haciendo oidos sordos a las críticas hipócritas".
"La casta ve como a cada minuto se desvanece alguno de sus privilegios".
"El kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires es el que peor encarna el modelo que llevó a la decadencia argentina"