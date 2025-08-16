Jorge Taiana, candidato a diputado por el peronismo en Provincia: "Es un orgullo y demuestra lo importante de la unidad" El exministro de Defensa, quien encabeza la lista de diputados en la Provincia de Buenos Aires, habló en la puerta de la sede del Partido Justicialista y aseguró: "Vamos a expresar una esperanza de futuro". Por







El exministro de Defensa será candidato en Provincia de Buenos Aires.

A un día de la fecha límite para presentar las candidaturas para las elecciones nacionales legislativas del próximo 26 de octubre, el peronismo confirmó a Jorge Taiana como el hombre que encabezará la lista de diputados por la Provincia de Buenos Aires. El exministro de Defensa se mostró feliz por su postulación y aseguró: "Es un orgullo y demuestra lo importante de la unidad".

En la puerta de la sede del Partido Justicialista, en Matheu 130, el flamante candidato de Fuerza Patria no ocultó su alegría tras la noticia y llamó a la unidad de todos los sectores contra la gestión libertaria: "Nos unimos para ver cómo detenemos la destrucción que plantea el presidente Javier Milei. Y cómo logramos recuperar la esperanza en una sociedad que está un poco desalentada, pero que tiene que tener esperanza en que es posible construir una Argentina distinta y una Argentina mejor para la mayoría, que es lo que hoy no sucede".

Además, agregó: "Evidentemente hubo consenso para que encabece la lista. Todos los grupos acordaron eso. Eso para mí es un orgullo y creo que demuestra la importancia de la unidad".

El canciller del gobierno de Cristina Kirchner, con quien comparte ideas y vínculo con la exmandataria, hizo hincapié en la alianza de diferentes sectores, no sólo del peronismo: "Creo que la unidad tiene que ser incluso más amplia, más sectores de la Nación tienen que entrar y ser parte. Porque tenemos que terminar también con estos vaivenes y construir sobre bases sólidas. Lo que tenemos hoy débil y en una fragilidad extraordinaria y sobre todo con tanto sufrimiento", aseguró Taiana, tras acercarse a firmar su candidatura a diputado nacional.