Jorge Taiana, candidato a diputado por el peronismo en Provincia: "Es un orgullo y demuestra lo importante de la unidad"

El exministro de Defensa, quien encabeza la lista de diputados en la Provincia de Buenos Aires, habló en la puerta de la sede del Partido Justicialista y aseguró: "Vamos a expresar una esperanza de futuro".

El exministro de Defensa será candidato en Provincia de Buenos Aires.

Se conocieron los primeros candidatos del peronismo para enfrentar al gobierno de Javier Milei en octubre
Se conocieron los primeros candidatos del peronismo para enfrentar al gobierno de Javier Milei en octubre

En la puerta de la sede del Partido Justicialista, en Matheu 130, el flamante candidato de Fuerza Patria no ocultó su alegría tras la noticia y llamó a la unidad de todos los sectores contra la gestión libertaria: "Nos unimos para ver cómo detenemos la destrucción que plantea el presidente Javier Milei. Y cómo logramos recuperar la esperanza en una sociedad que está un poco desalentada, pero que tiene que tener esperanza en que es posible construir una Argentina distinta y una Argentina mejor para la mayoría, que es lo que hoy no sucede".

Además, agregó: "Evidentemente hubo consenso para que encabece la lista. Todos los grupos acordaron eso. Eso para mí es un orgullo y creo que demuestra la importancia de la unidad".

El canciller del gobierno de Cristina Kirchner, con quien comparte ideas y vínculo con la exmandataria, hizo hincapié en la alianza de diferentes sectores, no sólo del peronismo: "Creo que la unidad tiene que ser incluso más amplia, más sectores de la Nación tienen que entrar y ser parte. Porque tenemos que terminar también con estos vaivenes y construir sobre bases sólidas. Lo que tenemos hoy débil y en una fragilidad extraordinaria y sobre todo con tanto sufrimiento", aseguró Taiana, tras acercarse a firmar su candidatura a diputado nacional.

Finalmente, concluyó: "Voy a poner mi mejor esfuerzo, voy a escuchar a todo el mundo. Siempre las competencias electorales son complejas. Nosotros somos la oposición, vamos a expresar también una esperanza de futuro porque eso me parece importante".

play

"No tiene que tener vergüenza de decir que es de derecha": polémica en Indomables por Guillermo Francella

Alberto Martín construyó una exitosa carrera en el espectáculo argentino.
play

Murió Alberto Martín, reconocido y querido actor argentino, después de atravesar una dura enfermedad

El actor dijo estar desilusionado por los dichos de su colega contra el cine nacional.

Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino: "Por suerte no milita"

El actor habló del carisma del expresidente frente al carácter agresivo del actual mandatario.
play

Leonardo Sbaraglia destrozó a Javier Milei: "Lo que estamos viviendo en Argentina es una pesadilla"

Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.
play

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.
play

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

