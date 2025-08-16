Horóscopo de hoy, domingo 17 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 17 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Sol y Mercurio en Leo hoy: ¿cómo afecta este tránsito a todos los signos?

(21 de marzo al 20 de abril)

Céntrese y dedíquese solo a su nueva relación. No tendrá ningún problema económico. Buen día para emprender nuevas actividades profesionales. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.

(21 de abril al 21 de mayo)

Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Buen momento para pedir un ascenso. Si lo necesita, cómprese una mascota.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Recuerde, los reproches a su pareja no conducen a nada. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. Grandes cambios en el terreno profesional. Alcanzará el bienestar físico deseado.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Día ideal para la pasión, aproveche su poder de seducción. No está empleando demasiado bien su dinero. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. La natación le ayudará a relajar las tensiones musculares.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Su relación sentimental necesita un ritmo más tranquilo. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No compita con su pareja, déjese seducir por ella. Ha estado un poco apretado de dinero, pero ya pasó. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Conocerá a alguien que tiene mucho que enseñarle. Está muy preocupado por la economía que le rodea. Tómese su tiempo para programar objetivos laborales. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Con paciencia conquistará a la persona que se proponga. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Controle sus enfados o su tensión se resentirá.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. No es buen momento para gastar. El progreso profesional sigue adelante. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Muy buena fortuna en los juegos de azar. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales. Camine una hora diaria, aliviará sus calambres.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Ciertas desavenencias en el terreno sentimental. Planifique los gastos a corto plazo para llegar a buen puerto. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno. Estar en forma le da calidad de vida.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Gozará de un buen estado físico y mental.