16 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, domingo 17 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 17 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

El 16 de agosto de 2025, el Sol y Mercurio en Leo marcan un día de energía intensa.
Te puede interesar:

Sol y Mercurio en Leo hoy: ¿cómo afecta este tránsito a todos los signos?

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Céntrese y dedíquese solo a su nueva relación. No tendrá ningún problema económico. Buen día para emprender nuevas actividades profesionales. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Buen momento para pedir un ascenso. Si lo necesita, cómprese una mascota.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Recuerde, los reproches a su pareja no conducen a nada. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. Grandes cambios en el terreno profesional. Alcanzará el bienestar físico deseado.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Día ideal para la pasión, aproveche su poder de seducción. No está empleando demasiado bien su dinero. Atención con ese nuevo negocio, podría ser un engaño. La natación le ayudará a relajar las tensiones musculares.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Su relación sentimental necesita un ritmo más tranquilo. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No compita con su pareja, déjese seducir por ella. Ha estado un poco apretado de dinero, pero ya pasó. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Conocerá a alguien que tiene mucho que enseñarle. Está muy preocupado por la economía que le rodea. Tómese su tiempo para programar objetivos laborales. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Con paciencia conquistará a la persona que se proponga. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Controle sus enfados o su tensión se resentirá.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. No es buen momento para gastar. El progreso profesional sigue adelante. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Muy buena fortuna en los juegos de azar. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales. Camine una hora diaria, aliviará sus calambres.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Ciertas desavenencias en el terreno sentimental. Planifique los gastos a corto plazo para llegar a buen puerto. Compórtese como sus compañeros, destacar no siempre es bueno. Estar en forma le da calidad de vida.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Disponga de su dinero a su antojo, para eso lo tiene. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Gozará de un buen estado físico y mental.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alerta lunar: la Luna en Tauro afecta tu cuello y garganta y es clave saberlo.

Alerta lunar: la Luna en Tauro afecta tu cuello y garganta, esto tenés que saber

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 16 de agosto

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 15 de agosto

Este 23 de agosto, la Luna y el Sol se alinean en el grado 0 de Virgo.

Luna Nueva en Virgo grado 0: el reinicio que puede desordenarte la vida antes de ordenarla

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 14 de agosto

Esta semana el cielo ofrece un espectáculo único: Venus y Júpiter en conjunción en Cáncer generando amores apasionados.

Cuidado: esta conjunción de Venus y Júpiter en Cáncer puede desatar amores intensos y gastos descontrolados

Rating Cero

play

"No tiene que tener vergüenza de decir que es de derecha": polémica en Indomables por Guillermo Francella

Alberto Martín construyó una exitosa carrera en el espectáculo argentino.
play

Murió Alberto Martín, reconocido y querido actor argentino, después de atravesar una dura enfermedad

El actor dijo estar desilusionado por los dichos de su colega contra el cine nacional.

Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino: "Por suerte no milita"

El actor habló del carisma del expresidente frente al carácter agresivo del actual mandatario.
play

Leonardo Sbaraglia destrozó a Javier Milei: "Lo que estamos viviendo en Argentina es una pesadilla"

Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.
play

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.
play

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

últimas noticias

El conductor de Minuto Uno brindó su opinión política en TVR.

Gustavo Sylvestre, tras el cierre de candidatos: "El contraste entre las listas del peronismo y de LLA es notable"

Hace 2 minutos
play

"No tiene que tener vergüenza de decir que es de derecha": polémica en Indomables por Guillermo Francella

Hace 1 hora
play
La Selección argentina de rugby no tuvo su debut soñado.

Mal debut de Los Pumas en el Rugby Championship: perdieron 24-41 frente a los All Blacks en Córdoba

Hace 1 hora
El presidente Milei, al llegar al evento.

Milei habló en una conferencia ultraliberal: "La película Homo Argentum muestra el problema que es la justicia social"

Hace 1 hora
play

Taiana, candidato a diputado por el peronismo en Provincia: "Es un orgullo y demuestra lo importante de la unidad"

Hace 1 hora