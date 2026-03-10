10 de marzo de 2026 Inicio
Deuda en pesos: en una semana clave, el Gobierno enfrenta vencimientos por $9,6 billones y reabre un bono en dólares

Con la expectativa del dato de inflación, que se conocerá este jueves, la Secretaría de Finanzas lanzó un menú de 10 instrumentos financieros con el desafío de renovar el 100% de la deuda.

Será la primera licitación de Federico Furiase (derecha)

Será la primera licitación de Federico Furiase (derecha), tras la salida de Lew (izquierda), en Finanzas.

El Gobierno anunció un nuevo llamado a licitación en una semana clave: el Tesoro afronta vencimientos por $9,6 billones, de los cuales $1,3 billones fueron suscriptos originalmente por ANSES. Se trata de un importante test en el mercado, en medio de la crisis internacional por la guerra en Medio Oriente y ante la expectativa del número de inflación de febrero que se conocerá este jueves.

El Ministerio de Economía informó el menú de 10 instrumentos financieros que pondrá a disposición de los inversores para tratar de renovar el 100% de los vencimientos. A diferencia de la última licitación, la Secretaría de Finanzas, al mando de Federico Furiase, anunció que volverá a ofrecer bonos a tasa fija, donde la parte corta de la curva suele tener premio respecto al mercado secundario.

Por otra parte, se lanzará una reapertura del bono en dólares con vencimiento en octubre del 2027, el BONAR 27 (AO27). En un contexto de compra de dólares por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y ante un cambio en el contexto internacional, será clave a qué tasa el Gobierno podrá conseguir divisas. En el llamado anterior, el Tesoro juntó u$s150 millones al 6% anual. En esta oportunidad, subastará por u$s150 millones, más una segunda vuelta por u$s100 millones adicionales a realizar el viernes.

Cabe recordar que en la licitación anterior logró un rollover del 93% de los vencimientos. Esta vez, los ofrecimientos son a tasa fija a 77 días y 7 meses; CER (bonos atados a la inflación) a entre 77 días y 28 meses; TAMAR (tasa fija a grandes depósitos) a 6 y 12 meses; y dollar linked (atado al dólar oficial) a 45 días y 7 meses.

adcap licitacion tesoro

El menú de instrumentos financieros que ofreció el Ministerio de Economía

LECAP

  • 15/05/26 (S15Y6) – nueva
  • 30/09/26 (S30S6) – nueva

LECER

  • 15/05/26 (X15Y6) – reapertura
  • 30/09/26 (X30S6) – nueva

BONCER

  • 31/03/27 (TZXM7) – reapertura
  • 30/06/28 (TZX28) – reapertura

TAMAR

  • 31/08/26 (M31G6) – reapertura
  • 26/02/27 (TMF27) – reapertura

Dólar Linked

  • 30/04/26 (D30A6) – reapertura
  • 30/09/26 (D30S6) – nueva

Hard dólar

  • 29/10/27 (AO27)
